CotationsSections
Devises / CHFNOK
Retour à Devises

CHFNOK: Swiss Franc vs Norwegian Krona

12.49991 NOK 0.04086 (0.33%)
Secteur: Devise Base: Swiss Franc Devise de profit: Norwegian Krone

Le taux de change de CHFNOK a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.42409 et à un maximum de 12.52681.

Suivez la dynamique Swiss Franc vs Norwegian Krona. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHFNOK Nouvelles

Range quotidien
12.42409 12.52681
Range Annuel
11.70767 13.23346
Clôture Précédente
12.4590 5
Ouverture
12.4240 9
Bid
12.4999 1
Ask
12.5002 1
Plus Bas
12.4240 9
Plus Haut
12.5268 1
Volume
49.910 K
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
-0.11%
Changement à 6 Mois
5.51%
Changement Annuel
0.49%
20 septembre, samedi