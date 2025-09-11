KurseKategorien
CHFNOK: Swiss Franc vs Norwegian Krona

12.49963 NOK 0.04058 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Norwegian Krone

Der Wechselkurs von CHFNOK hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.42409 bis zu einem Hoch von 12.52681 gehandelt.

Verfolgen Sie die Swiss Franc vs Norwegian Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.42409 12.52681
Jahresspanne
11.70767 13.23346
Vorheriger Schlusskurs
12.4590 5
Eröffnung
12.4240 9
Bid
12.4996 3
Ask
12.4999 3
Tief
12.4240 9
Hoch
12.5268 1
Volumen
49.795 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
-0.11%
6-Monatsänderung
5.51%
Jahresänderung
0.49%
19 September, Freitag