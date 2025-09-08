КотировкиРазделы
Валюты / CHFNOK
CHFNOK: Swiss Franc vs Norwegian Krona

12.47242 NOK 0.05843 (0.47%)
Сектор: Валюта Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Norwegian Krone

Курс CHFNOK за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.38410, а максимальная — 12.49123.

Следите за динамикой Swiss Franc vs Norwegian Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.38410 12.49123
Годовой диапазон
11.70767 13.23346
Предыдущее закрытие
12.4139 9
Open
12.4034 9
Bid
12.4724 2
Ask
12.4727 2
Low
12.3841 0
High
12.4912 3
Объем
38.531 K
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
-0.33%
6-месячное изменение
5.28%
Годовое изменение
0.27%
17 сентября, среда