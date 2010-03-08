ColorTrendStd

Индикатор использует сложный алгоритм, который позволяет ему обнаруживать потенциальные развороты тренда. На основе его кода, индикатор сравнивает движение цены со средним диапазоном свечей. Так же индикатор показывает места флета где появляется разворот и приостанова движения цены

Работает на любой валютной паре, с любым таймфреймом

Дополнительно можно встроить передачу сигналов в телеграм,

Выбор цветов позволяет пользователю настроить свою цветовую гамму.

