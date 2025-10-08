Precision Breakout Engine

# Moteur de cassure de précision





Un système de trading automatisé qui identifie les zones de consolidation des prix et exécute les transactions sur les cassures confirmées par le volume, grâce à de multiples filtres techniques.





## Aperçu de la stratégie





Le système surveille le marché pour détecter les périodes de consolidation où la volatilité des prix est réduite. Lorsqu'une cassure se produit avec une forte confirmation du volume, l'EA valide la configuration à l'aide d'indicateurs techniques avant d'exécuter les transactions.





## Fonctionnalités clés





- **Détection de consolidation** : Identifie automatiquement les zones de consolidation à faible volatilité

- **Confirmation de volume** : Valide les ruptures grâce à l'analyse du volume

- **Filtres techniques multiples** : Utilise la MA200, le RSI et l'ATR pour la validation des transactions

- **Tableau de bord visuel** : Affichage de l'analyse de marché en temps réel sur le graphique

- **Lignes de support/résistance** : Tracement automatique des niveaux clés

- **Statistiques d'apprentissage automatique** : Collecte des données de transaction pour l'analyse des performances

- **Gestion des risques** : Plusieurs niveaux de take profit et stop suiveur

- **Dimensionnement flexible des lots** : Calcul manuel ou automatique basé sur le risque





## Paramètres d'entrée





### Paramètres généraux

- Configuration de la taille du lot

- Nombre magique pour l'identification des transactions

- Calcul automatique du lot basé sur le pourcentage de risque

- Contrôle de plusieurs positions par symbole





### Détection de rupture

- Période de consolidation : réglable (20 barres par défaut)

- Seuil de volatilité : Détection basée sur l'ATR

- Multiplicateur de volume : Niveau de confirmation configurable (par défaut) 1,5x)





### Filtres techniques

- Moyenne mobile : sélection de la période, de la méthode et du type

- RSI : période et niveaux de surachat/survente

- ATR : mesure de la volatilité





### Gestion des risques

- Multiplicateur de stop loss basé sur la plage de consolidation

- Deux objectifs de take profit avec des multiplicateurs différents

- Stop suiveur à distance réglable

- Contrôle du nombre maximal de positions par symbole





### Panneau visuel

- Affichage de l'état en temps réel

- Informations sur la plage de consolidation

- Valeurs des indicateurs techniques

- Statistiques de trading quotidiennes

- Tracé des lignes de support et de résistance





### Horaires de trading

- Filtre temporel optionnel

- Heures de début et de fin configurables





## Fonctionnement





1. **Phase de détection** : L'EA surveille l'évolution des prix pour les périodes de consolidation où l'ATR est inférieur à la moyenne.

2. **Confirmation de cassure** : Lorsque le prix franchit le plus haut/plus bas de la consolidation, le volume doit dépasser le seuil du multiplicateur.

3. **Validation technique** : Filtre de tendance MA200 et vérification des extrêmes du RSI.

4. **Exécution de la transaction** : Deux ordres. Placés avec différents niveaux de take profit (50 % de la position chacun)

5. **Gestion des positions** : Le stop suiveur s’ajuste automatiquement lorsque le prix évolue favorablement.





## Informations visuelles





Le tableau de bord affiche :

- État actuel de l’EA (analyse, consolidation détectée, en cours de transaction)

- Symbole actif et période

- Taille du lot (calculée manuellement ou automatiquement)

- Plage et durée de consolidation

- État des indicateurs techniques (ATR, Volume, MA200, RSI)

- Heures de trading

- Statistiques ML

- Prochains niveaux d’action (déclencheurs d’achat/vente)

- Performances quotidiennes (transactions, pips, taux de gain)





## Remarques importantes





- Ce produit ne garantit aucun résultat de trading ni aucun profit.

- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

- Toujours effectuer des tests approfondis sur un compte démo avant de trader en direct.

- Adopter une gestion des risques adaptée à la taille de votre compte.

- Surveiller régulièrement votre compte.

- Les résultats des backtests peuvent différer des performances en direct.





## Recommandations





- Périodes recommandées : H1, H4, D1

- Idéal pour les marchés en tendance.

- Début avec des tailles de lots conservatrices

- Activer le stop suiveur pour protéger les profits

- Tester différents paramètres de période de consolidation adaptés à votre style de trading





## Assistance



