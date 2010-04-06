X OAuth2Configuration for MT4

Script to configure "TweetHelper for MT4" environment settings for "Twitter API v2 OAuth 2.0 with PKCE".


Client ID : ${CLIENT_ID}

Auth Basic base64 : β string(Base64)

Response Code : auth_code to be obtained in step 2 of "Connection Procedure Using OAuth2.0"

Callback URI : the value set in User authentication settings "Callback URI / Redirect URL"


TweetHelper trial for MT4 

https://www.mql5.com/ja/market/product/54507


TweetHelper for MT4 

https://www.mql5.com/ja/market/product/54790




MetaTrader settings:

Tools > Options > Expert Advisors   Allow WebRequest for listed URL:

https://api.twitter.com

Please add the URL.




