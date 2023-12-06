Erreurs, bugs, questions - page 46
Le terminal n'a pas montré de perte de connexion ?
si c'est une roue qui tourne, ça ne semble pas l'être. (Je l'ai vu dans le journal des messages, l'indicateur s'il n'y a pas de données à ce sujet). la seule chose était exacte. 1 serveur est gris, les trois autres sont verts. j'aurais aimé avoir une capture d'écran ((
journal des messages ci-joint
Questions :
1. Un ou plusieurs antivirus ou pare-feu (y compris celui intégré à Windows) sont-ils en place ? Quel type de connexion internet utilisez-vous ?
2. Ce problème se produisait-il auparavant ?
3. Quels tableaux d'instruments étaient ouverts ?
4. Ce qui s'est passé à 10:01 : - à ce moment le terminal s'est reconnecté à nouveau, mais avec succès.
Merci pour le journal - maintenant, je comprends mieux ce qui se passe - le terminal s'est authentifié et synchronisé avec succès avant de perdre la connexion.
1. node 32 business version 4.2.40.10 + pare-feu Windows toujours activé, rien d'autre. Modem ADSL ISP Stream.
2. non, c'est la première fois
3. 12 graphiques.
4. j'ai peur de faire une erreur, mais je pense que c'est quand j'ai fait la mise à jour, aujourd'hui le patch windup est sorti. sur le message de node je l'ai mis à jour.
Il y a eu une interruption de la connexion, la connexion a été configurée pour qu'elle se rétablisse d'elle-même. Mais il y a eu deux événements qui auraient pu affecter la connexion.
Encore. Les quatre serveurs sont hors service.
Et l'internet est là, je suis en train d'écrire ce message en ce moment même. C'est fantastique, si je comprends bien vous les avez dans différentes parties du monde, et soudain ils sont tous en même temps....
Nous nous excusons.
Il y a un problème avec le terminal...
Tout d'abord, une question. La procédure et le processus pour démarrer le terminal à partir de la ligne de commande (raccourci) - une option et à partir de l'éditeur par F4 diffèrent-ils.
Description du problème. Exécuter via un raccourci, immédiatement écrasé et ne se charge pas, en signalant une erreur fatale (note : Sur l'un des graphiques est resté suspendu Expert Advisor).
Je lance l'éditeur et j'appuie sur F4 - tout se charge et fonctionne normalement. Je supprime le conseiller expert accroché au graphique après un tel chargement.
J'essaie à nouveau avec le raccourci. Ça marche à merveille. J'accroche l'EA. Crash !!!!
Si j'essaie de le démarrer avec F4, alors la suppression et le placement se font sans erreur.
Il fonctionne dans l'optimiseur et le testeur.
? ?????
L'expérience a montré que ce n'est pas le cas pour tous les EA. Une partie du problème se trouve donc dans le code. Mais le terminal soulève également des questions.
Si l'erreur est dans le code, alors pourquoi dans un cas tout fonctionne, et dans l'autre il se plante.
Et puis pourquoi il se plante sans que l'on tente d'en expliquer la raison. Je vais filtrer le code maintenant.
Faites votre demande via servicedesk.
SZY Spécifier la version et le débit binaire du terminal
Où puis-je voir le débit binaire ?
J'ai rempli le formulaire.
construire 292
Dans servicedesk j'ai trouvé une de mes applications 17988 non fermée.
J'ai passé un long moment à discuter avec le respecté MetaQuotes et à leur prouver qu'ils avaient un pépin, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de pépin.
Cependant, je suis resté sur mes positions, et ils m'ont conseillé de demander à la communauté.
Ainsi, nous avons un indicateur et un conseiller expert qui prend les valeurs de l'indicateur.
Démarrage du test sur EURUSD du 01.07.2010 au 02.07.2010 sur М1
Nous regardons le journal et voyons que les valeurs d'un tampon changent, et que l'autre ne change pas.
Cela dure une heure, puis le deuxième tampon est vivant, mais si vous regardez les valeurs de l'indicateur, cela ne coïncide pas.
J'ai même essayé de changer de compte et de réinitialiser l'historique, mais ça n'a rien donné.
Voici un lien vers mon terminal en rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, tout y est configuré
Et l'indicateur avec le conseiller dans la pièce jointe