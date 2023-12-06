Erreurs, bugs, questions - page 93
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour. J'exécute l'exemple de la documentation MQL5 : https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. J'obtiens une image à laquelle il manque une partie de l'historique de propagation. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ?
Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur d'étalement dans l'historique.
Eh bien, nous y voilà. :)
Je comprends que le test de principe peut donner un résultat erroné ?
Eh bien, nous y voilà. :)
J'en déduis qu'en principe, les tests peuvent donner des résultats erronés ?
Nous allons corriger les écarts aujourd'hui ou demain.
Le problème est le suivant. J'ai installé MT5 sur un VPS pour tester un EA. J'ai téléchargé le conseiller expert (fichier *.ex5) dans le dossier \MQL5\Experts\. J'ai redémarré le terminal, l'Expert Advisor n'est pas présent dans le Navigateur, seuls les standards sont affichés. J'ai essayé de charger un fichier *mq5 et de le compiler, mais EA n'est pas vu de toute façon. J'utilise Windows Server 2008. Et il n'y a aucun problème sur mon PC (OS Windows XP SP3). J'ai installé MT5 à partir du même fichier d'installation sur les deux systèmes. Il m'a fallu un peu plus de 24 heures entre l'installation sur mon PC local et sur le serveur. J'ai également remarqué la différence dans le contenu du dossier MQL.
Je joins une capture d'écran du bureau à distance.
.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème et comment faire pour que le terminal affiche l'Expert Advisor ?
Le problème est le suivant. J'ai installé MT5 sur un VPS pour tester un EA. J'ai téléchargé le conseiller expert (fichier *.ex5) dans le dossier \MQL5\Experts\. J'ai redémarré le terminal, l'Expert Advisor n'est pas présent dans le Navigateur, seuls les standards sont affichés. J'ai essayé de charger un fichier *mq5 et de le compiler, mais EA n'est pas vu de toute façon. J'utilise Windows Server 2008. Et il n'y a aucun problème sur mon PC (OS Windows XP SP3). J'ai installé MT5 à partir du même fichier d'installation sur les deux systèmes. Il m'a fallu un peu plus de 24 heures entre l'installation sur mon PC local et sur le serveur. J'ai également remarqué la différence dans le contenu du dossier MQL.
Très probablement, en raison du système de sécurité de Windows 2008 (distant + UAC), le dossier de travail contenant les documents du terminal est situé dans la zone UserData. Pour voir le répertoire de stockage, utilisez Fichier -> Ouvrir le répertoire de données.
Ce qui devrait être fait :
vous devez utiliser la commande Fichier -> Ouvrir le répertoire de données.
Pourquoi l'extension .mq4 est-elle passée à .mq5, mais pas l'extension des inludes ? Cela crée quelques difficultés lors de la recherche, du tri et d'autres actions avec les sours-files des deux plateformes.
Il est vrai que ME5 peut fonctionner avec des fichiers comme .mqh5, mais ME4 ne peut plus fonctionner avec .mqh4.
Jusqu'à présent, je vois une solution - travailler avec .mqh5, mais c'est gênant - ce n'est pas une résolution native. En général, il ne s'agit certainement pas d'un bogue ni d'un gros problème, mais c'est juste une idée.
J'ai rencontré un tel problème, une connaissance m'a demandé d'écrire un expert pour vérifier la fonctionnalité du TS. Je pensais l'écrire en Five (c'est plus pratique de l'écrire + débogueur). J'ai écrit, j'ai eu le résultat :
Je pense que c'est bon, je peux le réécrire pour 4.
Je l'ai réécrit 1:1. Ce TS n'a pas d'indicateurs, seulement le temps et la gamme de prix. Le résultat m'a beaucoup surpris :
Période d'essai du 1.01.2000 à aujourd'hui.
Je me demande quel testeur donne le bon résultat ?