Erreurs, bugs, questions - page 103
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pouvez-vous me dire comment ajouter un bouton "undo" "redo" au menu de la barre d'outils de l'éditeur µl ?
Ce n'est pas ce que vous voulez dire ?
Ce n'est pas ce que vous voulez dire ?
Oui, merci beaucoup.
J'ai regardé plusieurs fois et je ne l'ai pas trouvé... :)
Le problème est que la fonction OrderCalcMargin() fait partie du groupe des fonctions de trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю. Pour l'instant, vous devriez utiliser les fonctions de l'article Fonctions de gestion de l'argent dans les EA pour obtenir le montant de la marge nécessaire pour ouvrir une position avec un volume donné.
Pourquoi la fonctionSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) renvoie-t-elle 0?
Je ne peux pas mettre à jour lightfubdate et après avoir téléchargé le dernier installateur, il ne s'installe pas, donc je reste avec la version 306. :о(
SZY D'ailleurs 306 construit définit le meilleur point d'accès Access Point 4 USA (peut être que ça aidera) et le serveur asiatique n'est même pas dans la liste.
Pas de mise à jour de lightfubdate et après avoir téléchargé le dernier installateur, il ne s'installe pas, donc je reste avec la version 306. :о(
SZY d'ailleurs 306 build détecte le meilleur point d'accès 4 USA (peut être que ça va aider) et le serveur asiatique n'est même pas dans la liste.
Quand avez-vous téléchargé le programme d'installation ?
Téléchargez la dernière version de l'installateur et réessayez. Je viens de vérifier et ça marche :
J'ai également vérifié les statistiques des serveurs CDN aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ils fonctionnent tous et distribuent des centaines de titres chaque jour sans interruption.
Quand avez-vous téléchargé le programme d'installation ?
Téléchargez la dernière version de l'installateur et réessayez. Je viens de vérifier - tout fonctionne :
J'ai également vérifié les statistiques des serveurs CDN aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ils fonctionnent tous et distribuent des centaines de titres chaque jour sans interruption.
J'ai téléchargé le programme d'installation à environ 17 heures (heure du forum) aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez une version 64 bits, j'ai un système 32 bits.
Quelle est la vitesse de votre connexion ? Il semble qu'il y ait de sérieux problèmes de connectivité.
Postez les résultats de votre équipe s'il vous plaît :
devrait arriver à quelque chose comme ça :Les premières adresses de chemin peuvent être effacées.
J'ai réessayé, ça n'a pas marché.
La dernière fois, il est passé par l'étape de téléchargement de usa.cdn puis s'est réinitialisé à l'étape de téléchargement de asia.cdn.
Maintenant usa.cdn asia.cdn a passé et est tombé sur europe.cdn.
Je vais réessayer (Dieu aime la trinité).
Quel est le débit de votre connexion ? Il semble qu'il y ait un sérieux problème avec la qualité de la connexion.
Postez les résultats de vos commandes, s'il vous plaît :
devrait arriver à quelque chose comme ça :Les premières adresses de chemin peuvent être effacées.
Désolé, de quel logiciel avez-vous besoin pour envoyer ces commandes ?