Dmitriy2:

Pouvez-vous me dire comment ajouter un bouton "undo" "redo" au menu de la barre d'outils de l'éditeur µl ?

alexvd:

Ce n'est pas ce que vous voulez dire ?

Oui, merci beaucoup.

J'ai regardé plusieurs fois et je ne l'ai pas trouvé... :)

 
Rosh:
Le problème est que la fonction OrderCalcMargin() fait partie du groupe des fonctions de trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю. Pour l'instant, vous devriez utiliser les fonctions de l'article Fonctions de gestion de l'argent dans les EA pour obtenir le montant de la marge nécessaire pour ouvrir une position avec un volume donné.
Pourquoi la fonctionSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) renvoie-t-elle 0?
 
EvgeTrofi:
Parce que cette fonction est conçue pour les symboles boursiers, mais pour les symboles forex, elle renvoie zéro.
 

Je ne peux pas mettre à jour lightfubdate et après avoir téléchargé le dernier installateur, il ne s'installe pas, donc je reste avec la version 306. :о(

SZY D'ailleurs 306 construit définit le meilleur point d'accès Access Point 4 USA (peut être que ça aidera) et le serveur asiatique n'est même pas dans la liste.

 
Urain:

Pour forcer la vérification de la mise à jour, fermez le terminal et supprimez la ligne LastTime dans le bloc [LiveUpdate] du fichier de configuration /config/terminal.ini et exécutez le terminal. Notez que le fichier est unicode et peut être édité dans notepad.


Quand avez-vous téléchargé le programme d'installation ?

Téléchargez la dernière version de l'installateur et réessayez. Je viens de vérifier et ça marche :

J'ai également vérifié les statistiques des serveurs CDN aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ils fonctionnent tous et distribuent des centaines de titres chaque jour sans interruption.

 
Renat:

J'ai téléchargé le programme d'installation pendant environ 17 heures (temps du forum) aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez une version 64 bits, j'ai un système 32 bits.
 
Urain:
Quelle est la vitesse de votre connexion ? Il semble qu'il y ait de sérieux problèmes de connectivité.

Postez les résultats de votre équipe s'il vous plaît :

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

devrait arriver à quelque chose comme ça :

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  xxxxx
  2    12 ms    12 ms    17 ms  xxxxx
  3    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  4    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  5    98 ms    99 ms   102 ms  lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
  6    93 ms   104 ms    97 ms  10 gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
  7   166 ms   177 ms   174 ms  10 gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
  8   225 ms   224 ms   236 ms  10 gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
  9   235 ms   237 ms   242 ms  pacnet.10 gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206]
 10   327 ms   329 ms   329 ms  gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166]
 11   389 ms   392 ms   389 ms  po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42]
 12   393 ms   398 ms   402 ms  te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202]
 13   460 ms   378 ms   379 ms  PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94]
 14   396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1]
 15   401 ms   407 ms   399 ms  202.64.5.113
 16     *      385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54]
 17   398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]

Трассировка завершена.
Les premières adresses de chemin peuvent être effacées.
 

J'ai réessayé, ça n'a pas marché.

La dernière fois, il est passé par l'étape de téléchargement de usa.cdn puis s'est réinitialisé à l'étape de téléchargement de asia.cdn.

Maintenant usa.cdn asia.cdn a passé et est tombé sur europe.cdn.

Je vais réessayer (Dieu aime la trinité).

 
Renat:

Quel est le débit de votre connexion ? Il semble qu'il y ait un sérieux problème avec la qualité de la connexion.

Postez les résultats de vos commandes, s'il vous plaît :

devrait arriver à quelque chose comme ça :

Les premières adresses de chemin peuvent être effacées.

Désolé, de quel logiciel avez-vous besoin pour envoyer ces commandes ?

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
