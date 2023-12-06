Erreurs, bugs, questions - page 95
Comment modifier mon adresse électronique dans mon profil ?
Pas encore de manière normale.
J'ai créé un canal sur X4. Si vous rembobinez l'historique sur quelques semaines, il traverse le graphique et si vous déplacez le graphique d'avant en arrière, les lignes vont d'avant en arrière, c'est-à-dire qu'elles changent de position. Pourquoi ?
Il y a également un grand trou dans l'histoire quelque part, je ne me souviens pas exactement maintenant, mais il n'y a qu'une seule période de temps.
Il ne s'agit pas d'une erreur.
SYMBOL_MARGIN_INITIAL et SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE sont utilisés dans les spécifications des contrats à terme et ne sont pas utilisés dans les instruments de change.
Pourquoi rien n'est mentionné à ce sujet dans l'aide ?
J'insiste pour que les développeurs prennent le temps d'indiquer dans l'aide quels indicateurs particuliers ne sont PAS appliqués aux instruments du Forex.
...Il ne s'agit pas seulement de SYMBOL_MARGIN_INITIAL et SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
création d'un fichier commontester.ini
[Testeur]
Expert=tradermacd2.ex5
Symbole=USDJPY
Période=H1
Login=665039
Modèle=2
Optimisation=2
FromDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Rapport=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[Common]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NouvellesLangues=
[Graphiques]
ProfilDernier=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
Niveaux de commerce=1
[Commerce]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DéviationDefault=0
DéviationDernière=0
StopsMode=0
[Experts]
AllowDllImport=1
Activé=1
Compte=1
Profil=1
Graphique=0
[Objets].
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[Événements]
Enable=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Notification par courriel=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=temps mort.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
News=news.wav
NewsEnable=1
Conseiller expert=expert.wav
Conseiller expertEnable=1
Alert=alert.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Testing Finished=expert.wav
Test FinishedEnable=1
mettez-le dans le dossier config du terminal
terminal de départ
terminal /config:commontester.ini
Le terminal démarre, mais le test ne démarre pas, quelle pourrait être la raison ?
Chers développeurs, pourriez-vous m'expliquer ce que je n'ai pas compris ?
Une transaction est exécutée à ce moment-là, mais il n'y a pas de données sous forme de barres minutes ? ????????.
Chers développeurs, veuillez expliquer ce que je ne comprends pas
L'accord a été conclu à ce moment-là mais il n'y a pas de données sous forme de barres de minutes ? ????????.
Veuillez me dire quel serveur et quel compte ? Si le serveur est le nôtre, quel serveur d'accès est actuellement utilisé ?
Vous avez essayé de mettre à jour le tableau ?
Veuillez indiquer quel serveur et quel
compte ?
Si le serveur est le nôtre, quel serveur d'accès est actuellement utilisé ?
Avez-vous essayé de mettre à jour votre tableau ?
MetaQuotes-Démo
92134:urain_
Point d'accès 4 USA
Essayé
ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__ =306
Bonjour. Je ne vois pas de description de expertsparamètres dans l'aide.
Autre question, comment puis-je obtenir un code d'erreur ou une description en cas d'entrées incorrectes dans le fichier ini ?