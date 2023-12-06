Erreurs, bugs, questions - page 102

gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

Eh bien juste les magiciens 312 construire et puis (5 minutes plus tard) 313 construire ! :)
 

Lorsqu'une fonction est exécutée 

double CalculateMarginRequoted(string symbol){
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price))                return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) {
      Print("Error: ", GetLastError());
      return(0.0);
   }
   return(margin);
}//CalculateMarginRequoted()

erreur 4014(Fonction système non autorisée à être appelée)

Que dois-je faire ? J'ai besoin de calculer le dépôt pour 1 lot dans l'indicateur.

 
EvgeTrofi:

Lorsqu'une fonction est exécutée

erreur 4014(Fonction système non autorisée à être appelée)

Que dois-je faire ? J'ai besoin de calculer le dépôt pour 1 lot dans l'indicateur.

Je ne reçois pas ce message. Pouvez-vous informer le Service Desk et joindre le code complet pour le reproduire ?
Rosh:
Je n'arrive pas à faire jouer ce message. Pouvez-vous informer le Service Desk et joindre le code complet pour le jouer ?

Pouvez-vous s'il vous plaît regarder cet indicateur, montre-t-il aussi la marge ?

Le service d'assistance est lent à réagir. C'est plus rapide ici :)

Dossiers :
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi:

Cet indicateur affiche-t-il également une marge ?

Le problème est que la fonction OrderCalcMargin() est incluse dans le groupe des fonctions de trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading :

Fonctions de négociation

Un groupe de fonctions destinées à gérer les activités commerciales.

Les fonctions de trading peuvent être utilisées dans les Expert Advisors et les scripts. Les fonctions de trading ne peuvent être appelées que si, dans les propriétés du conseiller expert ou du script, la case "Autoriser l'EA à trader" est cochée.

Je vous suggère pour l'instant d'utiliser les fonctions de l'article Fonctions de money management dans les EAs pour obtenir le montant de la marge nécessaire pour ouvrir une position avec un volume donné.
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)

La connexion est interrompue et ce n'est qu'après 30-40 secondes qu'elle commence à renvoyer des faux.

Comment puis-je savoir s'il y a ou non une connexion en ce moment ?

 
gumgum:

La communication est coupée, et ce n'est qu'après 30-40 secondes qu'elle commence à revenir fausse.

Comment savez-vous s'il y a ou non une connexion en ce moment ?

Simulez-vous vous-même une panne de connexion ? Comment simuler une interruption de réseau ?

En général, le terminal vérifie en permanence la connexion avec le serveur et s'il n'y a pas de connexion, il détecte une perte de connexion dans les 15 à 20 secondes.

 

Comment ajouter les boutons "undo" et "redo" au menu de la barre d'outils de l'éditeur µl ?

 
alexvd:

Simulez-vous vous-même une déconnexion ? Comment faites-vous ?

En général, le terminal vérifie constamment la connexion au serveur et, s'il n'y a pas de connexion, il détecte une perte de connexion dans les 15 à 20 secondes.

Je coupe moi-même la connexion et déconnecte le routeur.
