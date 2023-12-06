Erreurs, bugs, questions - page 102
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
Pas encore, mais il sera bientôt disponible.
Lorsqu'une fonction est exécutée
erreur 4014(Fonction système non autorisée à être appelée)
Que dois-je faire ? J'ai besoin de calculer le dépôt pour 1 lot dans l'indicateur.
Lorsqu'une fonction est exécutée
erreur 4014(Fonction système non autorisée à être appelée)
Que dois-je faire ? J'ai besoin de calculer le dépôt pour 1 lot dans l'indicateur.
Je n'arrive pas à faire jouer ce message. Pouvez-vous informer le Service Desk et joindre le code complet pour le jouer ?
Pouvez-vous s'il vous plaît regarder cet indicateur, montre-t-il aussi la marge ?
Le service d'assistance est lent à réagir. C'est plus rapide ici :)
Cet indicateur affiche-t-il également une marge ?
Fonctions de négociation
Un groupe de fonctions destinées à gérer les activités commerciales.
Les fonctions de trading peuvent être utilisées dans les Expert Advisors et les scripts. Les fonctions de trading ne peuvent être appelées que si, dans les propriétés du conseiller expert ou du script, la case "Autoriser l'EA à trader" est cochée.
La connexion est interrompue et ce n'est qu'après 30-40 secondes qu'elle commence à renvoyer des faux.
Comment puis-je savoir s'il y a ou non une connexion en ce moment ?
La communication est coupée, et ce n'est qu'après 30-40 secondes qu'elle commence à revenir fausse.
Comment savez-vous s'il y a ou non une connexion en ce moment ?
Simulez-vous vous-même une panne de connexion ? Comment simuler une interruption de réseau ?
En général, le terminal vérifie en permanence la connexion avec le serveur et s'il n'y a pas de connexion, il détecte une perte de connexion dans les 15 à 20 secondes.
Comment ajouter les boutons "undo" et "redo" au menu de la barre d'outils de l'éditeur µl ?
Simulez-vous vous-même une déconnexion ? Comment faites-vous ?
En général, le terminal vérifie constamment la connexion au serveur et, s'il n'y a pas de connexion, il détecte une perte de connexion dans les 15 à 20 secondes.