avoitenko:

Au lieu de

essayez

Merci, mon cher ami ! Tout fonctionne. J'ai passé trois heures hier, je pense avoir essayé toutes les options. Il s'avère qu'ils ne sont pas tous...

 

Bonjour, il y a un problème, je suis entré dans le rythme de la section Travail,

J'ai terminé 2 travaux aujourd'hui, 2 autres sont en cours de vérification.

Mais les données ne correspondent pas aux données dans la section du travail - développeurs et sur la page personnelle :

 

Pouvez-vous me dire à quelle heure commence le trading du forex à Moscou ?

Dans LiteForex, les cotations sont en cours depuis 1 heure du matin, dans Metakvot demo et Roboforex il n'y a pas encore de cotations.

 

comment désactiver l'alarme ? La case "On" n'est pas cochée, mais après avoir appuyé sur "Save", elle réapparaît.

 
sion:

Pouvez-vous me dire à quelle heure commence le trading du forex à Moscou ?

Habituellement à partir de 23 heures, heure de Moscou

 

Est-ce que quelqu'un d'autre a le même problème ?

 
Vladon:

Est-ce que quelqu'un d'autre a le même problème ?

Je ne le fais pas.

rédiger une procédure détaillée de reproduction.

 
sergeev:

Je ne le fais pas.

rédiger une procédure détaillée pour la lecture.

C'est bizarre, ça marche tout le temps.

J'écrivais au CD ce matin :

Je veux dire, par exemple, j'ai essayé de faire un écran de 640x480 aujourd'hui :

le graphique ne montre pas mon panneau.

Et si vous l'enregistrez tel quel

puis tout s'affiche

Maintenant j'ai fait les captures d'écran et tout va bien............ hmm....

Bizarre (je ne bois pas, voire pas du tout, et je ne m'adonne pas aux pilules, aux anti-drogues, à la santé mentale, etc.)

Le lien apparaît maintenant, mais il est un peu tronqué,

et les graphiques de mon profil ne montrent pas les dernières photos.

Vladon:

étrange, ça fonctionne par intervalles sporadiques.

Ce matin, j'écrivais au CD :

Je veux dire, par exemple, j'ai essayé de faire une capture d'écran en 640x480 aujourd'hui :

le graphique ne montre pas mon panneau.

Probablement parce que, depuis le point de référence des coordonnées, votre panneau va vers la droite au-delà de 640.

mettre les objets vers la gauche, ou même vers la gauche et vérifier

