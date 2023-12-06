Erreurs, bugs, questions - page 862

Yedelkin:
Je vois. Vous pouvez, bien sûr, faire une suggestion au Service Desk pour obtenir une réponse officielle. Mais j'ai peur qu'elle (la réponse) soit quelque chose comme ceci : "Le programmeur est en mesure de calculer la date limite et de limiter la profondeur de l'historique demandé"...

Est-il normal que cela ne fasse pas fonctionnerSeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) et d'autres choses similaires ?

et comment calculer la date limite ? à l'œil nu xD

parce que je vois que toutes les fonctions fonctionnent comme si tout était correct.

 

Veuillez me conseiller sur la manière de traiter les indicateurs.

Le code du conseiller expert appelle l'indicateur personnalisé, mais il est également construit sur l'indicateur personnalisé et ne peut pas trouver ce dernier lors des tests.

Comment l'attacher et où ?

PS. L'indicateur se charge normalement en temps réel.

 

Pourquoi l'écart a-t-il augmenté à l'heure de la fermeture ?


spread

 
Zeleniy:

Pourquoi l'écart a-t-il augmenté à l'heure de la fermeture ?

parce que les traders ont retiré des ordres de la pile
 
Cela n'a rien à voir avec le verre si l'écart est une commission. Où avez-vous vu ça sur Mamba ? C'est juste un trou dans le lundi.
 

Qui a rencontré le problème suivant : lors de l'utilisation de plusieurs tampons colorés, il y a des problèmes avec le dessin de l'indicateur. Et c'est celui qui est déclaré en premier.

Voici un code simple de l'indicateur :

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1  "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2

#property indicator_label2  "ColorLine"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color2  clrRed,clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2

double         LineBuffer_1[];
double         LineBuffer_2[];

double         Color_1[];
double         Color_2[];
 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer_1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_1,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);  
   
   SetIndexBuffer(2,LineBuffer_2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Color_2,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);  
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
    if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(LineBuffer_1,0.0);
      ArrayInitialize(LineBuffer_2,0.0);
     } 
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      if(close[i]>open[i])
      {    LineBuffer_1[i]=high[i];    
           Color_1[i]=1;
      }     
      else
      {
          LineBuffer_2[i]=low[i];    
          Color_2[i]=0;
      }
      
     }
  return(rates_total);
  }

Et voici l'indicateur :

 

Comme siPlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) ne fonctionnait pas ;

 
Zeleniy:
Cela n'a rien à voir avec le verre si l'écart est une commission. Où avez-vous vu ça sur Mamba ? C'est juste un trou dans le lundi.
C'est comme si tu demandais et que tu répondais.
;)
Zeleniy:
comme si vous l'aviez demandé et répondu vous-même
;)

L'écart n'est pas une commission. C'est ce queSergeev a dit - parce que les traders ont retiré des offres de la pile.
 
tyup:

Comme si PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) ne fonctionnait pas ;

Au lieu de

PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

essayez

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
