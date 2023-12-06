Erreurs, bugs, questions - page 862
Je vois. Vous pouvez, bien sûr, faire une suggestion au Service Desk pour obtenir une réponse officielle. Mais j'ai peur qu'elle (la réponse) soit quelque chose comme ceci : "Le programmeur est en mesure de calculer la date limite et de limiter la profondeur de l'historique demandé"...
Est-il normal que cela ne fasse pas fonctionnerSeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) et d'autres choses similaires ?
et comment calculer la date limite ? à l'œil nu xD
parce que je vois que toutes les fonctions fonctionnent comme si tout était correct.
Veuillez me conseiller sur la manière de traiter les indicateurs.
Le code du conseiller expert appelle l'indicateur personnalisé, mais il est également construit sur l'indicateur personnalisé et ne peut pas trouver ce dernier lors des tests.
Comment l'attacher et où ?
PS. L'indicateur se charge normalement en temps réel.
Pourquoi l'écart a-t-il augmenté à l'heure de la fermeture ?
Qui a rencontré le problème suivant : lors de l'utilisation de plusieurs tampons colorés, il y a des problèmes avec le dessin de l'indicateur. Et c'est celui qui est déclaré en premier.
Voici un code simple de l'indicateur :
Et voici l'indicateur :
Comme siPlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) ne fonctionnait pas ;
Cela n'a rien à voir avec le verre si l'écart est une commission. Où avez-vous vu ça sur Mamba ? C'est juste un trou dans le lundi.
;)
L'écart n'est pas une commission. C'est ce queSergeev a dit - parce que les traders ont retiré des offres de la pile.
Au lieu de
essayez