Erreurs, bugs, questions - page 772
Chers développeurs ! Étant donné que le terminal ne dispose pas d'un historique des demandes, serait-il judicieux de lier les ordres stop (Buy stop, Sell stop) au cours acheteur ? Ou pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le prix auquel un ordre sera déclenché (Bid ou Ask). Je veux dire le forex.
L'historique des demandes est présent car chaque barre de minute enregistre l'écart.
Ask est facile à compléter comme Bid + Spread, ce que fait le testeur.
Ou peut-être stocker l'écart pour que la demande élevée puisse être reproduite ? Par exemple, stocker l'écart maximal par rapport à l'offre la plus élevée ? Il serait alors possible de reproduire l'asc élevé.
Renat : "Ask est facilement affiné comme Bid + Spread, ce que fait le testeur."
À mon avis, le problème de ce système est qu'il n'y a pas de point d'attache, à quel bac ajouter ? (Low, High, Open, Close). À quel moment l'écart maximal a-t-il été atteint ? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas garder l'écart maximal par rapport au point d'ancrage, mais l'écart à l'ouverture.
P.S : La chose la plus informative sur le graphique forex est l'offre basse et la demande haute (du moins pour le système d'ordre actuel). Il est possible d'obtenir la valeur de l'offre basse, mais pas celle de l'offre haute. Je parle de la valeur exacte, pas du + -.
P.P.S : S'il y a un espace réservé dans la structure des données historiques pour le spread (ce qui rend impossible de trouver l'asc haut), pourquoi ne pas utiliser cet espace à meilleur escient, afin de pouvoir trouver cet asc haut ?
Que signifie la valeur de retour de l'optimiseur de -1.#J ????
Et lors du tri, il est à la fois le maximum de tous et le minimum de tous.
Je suis vraiment perplexe.
Pouvez-vous donner le code à vérifier dans le bureau de service ?
Peut-être y a-t-il eu un débordement dans l'opération ?
Pouvez-vous me donner le code à vérifier dans le bureau de service ?
J'ai une question.
Si le test est exécuté en mode Tous les Tics, et en mode Simple et Visualisation, j'ai remarqué que le début du test commence à un rythme assez rapide. Puis, après un certain temps, le rythme ralentit considérablement. Puis, soudainement, le rythme redevient rapide. Les transactions sont réparties uniformément et leur fréquence n'est pas assez élevée pour faire une différence.
A quoi cela peut-il être lié ?
Je ne peux pas ouvrir un ordre avec un stop tout de suite... ça brûle.
Ok, allons-y autrement... Je paierai pour la fonction d'ouverture d'une position avec un stop et une prise... la seule condition - pas de bibliothèques standards.
Vous plaisantez au sujet du profileur dans la nouvelle version (674) ?
Regardez dans le menu de débogage