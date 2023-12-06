Erreurs, bugs, questions - page 778
Aux développeurs deQuestion - Est-ce que je fais quelque chose de mal, ou avec ce niveau d'imbrication il y aura vraiment des décalages dans le testeur (je n'ai pas remarqué de forts décalages dans le terminal) ?
Et la vitesse peut-elle être affectée par le fait que les objets étaient autrefois communs, et qu'ils ont maintenant une dynamique ?
En même temps, il est un "conteneur" pour trois objets qui sont également dynamiques.
Disons-le comme ça.
Premièrement, vous avez déjà un profileur. Quel est le problème pour le faire fonctionner ?
Deuxièmement, si c'est le code complet, la fonction.
MyClass3::Refresh et MyClass2::Refresh ne sont pas du tout nécessaires et nous pouvons utiliser sans risque les fonctions de la classe de base MyClass1.
Ou envoyez-moi le code entier, mais d'abord vous devriez jeter un coup d'oeil à Profiler.
C'est une photo intéressante.
Avec quoi ?
TR est plus bas que l'ouverture du bai.
Et alors ? C'est intéressant ? Ce n'est même pas une erreur.
On dirait que quelqu'un a besoin de plus de repos.
Un bug ou une fonctionnalité ?
La situation est la suivante : je teste un EA qui ouvre une transaction d'achat uniquement (ouverture de transactions de vente pour les commentaires), fermeture par stoploss et takeprofit.
J'obtiens le rapport suivant :
Les transactions répétées ne font qu'acheter.
Je comprends que pour fermer une position d'achat, je dois vendre, mais il y a encore une certaine confusion...
Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?
Et une dernière question :
dans le rapport du testeur, dans les graphiques de profits/pertes par heure/jour de la semaine/mois, ces relevés correspondent-ils à la date d'ouverture ou de fermeture de la position?
Lorsque l'on essaie d'exécuter le débogueur sur un seul projet, il n'est pas possible de le faire.
erreur interne #-1008
Erreur d'écriture EX5
Qu'est-ce que c'est ?
La compilation réussit.
Lorsque j'essaie d'exécuter le débogueur sur un projet -
erreur interne #-1008
Erreur d'écriture EX5
Qu'est-ce que c'est ?
La compilation réussit.