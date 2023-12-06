Erreurs, bugs, questions - page 778

Interesting:

Aux développeurs de

Question - Est-ce que je fais quelque chose de mal, ou avec ce niveau d'imbrication il y aura vraiment des décalages dans le testeur (je n'ai pas remarqué de forts décalages dans le terminal) ?


Et la vitesse peut-elle être affectée par le fait que les objets étaient autrefois communs, et qu'ils ont maintenant une dynamique ?

En même temps, il est un "conteneur" pour trois objets qui sont également dynamiques.

Disons-le comme ça.

class MyClass1
MyObjectA (потомок MyObject)
MyObjectB (потомок MyObject)
class MyClass2 : MyClass1
class MyClass3 : MyClass2
LeXpert:

Premièrement, vous avez déjà un profileur. Quel est le problème pour le faire fonctionner ?

Deuxièmement, si c'est le code complet, la fonction.

MyClass3::Refresh et MyClass2::Refresh ne sont pas du tout nécessaires et nous pouvons utiliser sans risque les fonctions de la classe de base MyClass1.

Ou envoyez-moi le code entier, mais d'abord vous devriez jeter un coup d'oeil à Profiler.

 
Les développeurs peuvent-ils suggérer : quelle police est utilisée dans le terminal pour les valeurs des paires de devises, sur le côté droit ?
 
papaklass:

C'est une photo intéressante.

Avec quoi ?
 
TheXpert:
Avec quoi ?
Le TR est plus bas que l'ouverture du bai.
 
Karlson:
TR est plus bas que l'ouverture du bai.

Et alors ? C'est intéressant ? Ce n'est même pas une erreur.

On dirait que quelqu'un a besoin de plus de repos.

 
C'est ça ! Je n'ai pas compris))
 

Un bug ou une fonctionnalité ?

La situation est la suivante : je teste un EA qui ouvre une transaction d'achat uniquement (ouverture de transactions de vente pour les commentaires), fermeture par stoploss et takeprofit.

J'obtiens le rapport suivant :

Les transactions répétées ne font qu'acheter.

Je comprends que pour fermer une position d'achat, je dois vendre, mais il y a encore une certaine confusion...

Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?

 

Et une dernière question :

dans le rapport du testeur, dans les graphiques de profits/pertes par heure/jour de la semaine/mois, ces relevés correspondent-ils à la date d'ouverture ou de fermeture de la position?

 

Lorsque l'on essaie d'exécuter le débogueur sur un seul projet, il n'est pas possible de le faire.

erreur interne #-1008

Erreur d'écriture EX5

Qu'est-ce que c'est ?

La compilation réussit.

 
Vigor:

Lorsque j'essaie d'exécuter le débogueur sur un projet -

erreur interne #-1008

Erreur d'écriture EX5

Qu'est-ce que c'est ?

La compilation réussit.


Écrivez à Servicedesk et joignez le code, s'il vous plaît. Spécifiez lenuméro de construction, le système d'exploitation, le débit binaire. Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions.
