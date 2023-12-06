Erreurs, bugs, questions - page 383
Mon conseiller-expert commence à un moment donné à mal se comporter, un message apparaît dans le journal lorsqu'il est retiré du graphique :
Terminaison anormale
Lafonction OnDeinit est vide. Que signifie ce message ?
Qu'il fait une fixation... ou quelque chose comme ça...
Quoi d'autre, des choses similaires peuvent arriver ? C'est juste que chaque tick d'une cotation est affiché, avec le temps d'exécution des sections de code avec des boucles, tout semble aller bien.
Build 439, 441, Win XP 32-bit OS. Désactive les agents avec le message "Too slow agent...". La dernière construction qui a bien fonctionné, à mon avis, était la 425.
Une terminaison anormale est apparue lorsque j'ai lancé une tâche nécessitant de gros calculs et que j'ai redémarré le terminal sans le savoir. Lorsque j'ai laissé le terminal travailler "seul" pendant environ 15 à 20 minutes, les résultats souhaités sont apparus.
Dans les grandes boucles, ajoutez IsStopped() comme condition de sortie.
Avez-vous uniquement des agents locaux ?
Cela sera corrigé sous peu
Non, ça arrive aussi à ceux qui sont à distance.
Cette situation sera résolue dans un avenir proche
Non, ça arrive aussi à ceux qui sont à distance.
Ce serait génial, peut-être un paramètre configurable par l'utilisateur sur le temps moyen auquel un agent est considéré comme lent ?
Avec le local et le distant, c'est l'idée. S'il s'agit uniquement d'agents locaux, la vérification de la lenteur sera désactivée.
Nous n'allons pas introduire un paramètre personnalisé. Nous allons améliorer l'algorithme de détection des agents lents.
En fait, si le message "slow agent failed" apparaît, cela signifie que l'agent trop lent a dupliqué le travail qu'il était en train d'exécuter, et l'a donné à un autre agent. Et cet autre agent a terminé la tâche dupliquée avant l'"agent lent" (en tenant compte du fait que les tâches n'ont pas été distribuées en parallèle, mais avec un retard significatif). Donc, en effet, l'agent "lent" est trop lent, et il a été mis à l'écart pendant un certain temps.
Dans les grandes boucles, ajoutez IsStopped() comme condition de sortie supplémentaire.