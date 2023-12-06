Erreurs, bugs, questions - page 773
Vous plaisantez au sujet du profileur dans la nouvelle version (674) ?
Configurez le panneau de fonctions ME, il n'y a pas d'instructions pour ajouter un bouton profileur dans l'ancien profil.
Et il n'y a pas de point sensible.
Ventilateur Fibo (après mise à jour ?)
Concernant.
MetaTrader 5 Client Terminal build 674
Merci.
Modifiera-t-il d'autres objets (éventail de Gann, arcs) ?
Merci.
J'ai décidé de vérifier rapidement la fonction STOP dans l'optimisation.
J'ai fait 4000 passes dans la génétique. J'ai appuyé sur STOP, puis sur START. J'ai trouvé 11 entrées et c'était comme compter à nouveau...
Merci.
J'ai récupéré normalement. C'est vrai, pas après 4000 passages, mais beaucoup moins - 162.
P.S. Maintenant testé plus loin sur ce point. Les résultats ont été rétablis même lorsque j'avais lancé l'optimisation en mode Tous les ticks par erreur (avant qu'elle ne soit OHLC sur m1), que je l'ai arrêtée et que j'ai lancé l'optimisation en mode OHLC sur m1. Tous les résultats ont été rétablis.
Ventilateur Fibo (après mise à jour ?)
Je ne savais pas dans quel fil écrire ))))
Dépôt initial de 10000. C'est avant la mise à jour d'hier.
Il y a une faute de frappe dans la documentation : https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction.
Quelle est la philosophie derrière l'utilisation de OnTrade() et OnTradeTransaction()? ??
Est-ce que OnTradeTransaction se déclenche à partir de l'événement Trade ou possède-t-il son propre événement ?
HZZ Si les deux fonctions se déclenchent à partir d'un même événement, quel est l'ordre de priorité ? Qu'est-ce qui est déclenché en premier par OnTrade() ou OnTradeTransaction() ?
Quelle est la philosophie derrière l'utilisation de OnTrade() et OnTradeTransaction() ? ??
L'événement OnTradeTransaction déclenche-t-il l'événement Trade, ou dispose-t-il de son propre événement ?
Ils se complètent et OnTradeTransaction couvre entièrement la fonctionnalité de OnTrade.
OnTradeTransaction donne accès au flux brut de la transaction et vous permet de contrôler en détail le processus d'exécution de l'opération commerciale.
Les fonctions fonctionnent indépendamment et le flux de transactions sur OnTradeTransaction est beaucoup plus important et détaillé. OnTradeTransaction possède sa propre file d'attente à partir de laquelle les commandes sont émises.
ps : désactivez ces fonctions vous-même et vous verrez