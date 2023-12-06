Erreurs, bugs, questions - page 370
Oui. L'erreur est éliminée. Dans le testeur, les événements arrivent à leur numéro d'événement sans tenir compte de CHARTEVENT_CUSTOM.
Une correction sera apportée dans la prochaine version.
Et la non réception des événements CHARTEVENT_OBJECT_CREATE etCHARTEVENT_OBJECT_DELETE des objets (créés par l'indicateur) restera ?
Il y aura un mécanisme pour activer/désactiver sélectivement la génération de ces événements.
Merci pour la vigilance, corrigée. Il y a vraiment une erreur dans la version 430 du compilateur lors de la définition du nom d'une variable intuitive via un commentaire.
Je ne sais pas, ça marche bien pour moi : // WinXP SP2, MT5 32x
--------------------------------
Non, j'ai triché. Après avoir recompilé, c'était comme ça :
Dernière version (430), lors des tests avec la période Forward et Custom Max : blocage (semble-t-il au moment de passer aux tests Forward). J'ai d'abord mis cela sur le compte de mon conseiller expert, mais j'ai ensuite vérifié le code suivant :
J'ai défini des paramètres pour optimiser de 1 à 1000, tous les ticks, USDCAD, M4 du 01.01.2011 à aujourd'hui (avec Forward - toute période). Geler. J'ai désactivé les agents distants - j'ai redémarré le terminal - il se bloque aussi. J'ai supprimé la période d'avance - ça marche. Si Custom Max est à blâmer - je ne l'ai pas vérifié. Avant cette construction, tout fonctionnait.
Dans la dernière version (430), je n'affiche plus les résultats d'optimisation lorsque je sélectionne "Tous les symboles sélectionnés dans Market Watch". Quelqu'un sait-il pourquoi ? D'ailleurs, dans l'onglet "graphique d'optimisation", tous les résultats sont dessinés.
Merci pour le message. Une correction sera apportée dans la prochaine version
Chers développeurs, y a-t-il un moyen d'accélérer la sortie de cette build, j'ai mon travail depuis une semaine maintenant car le terminal est suspendu en avant.
