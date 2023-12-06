Erreurs, bugs, questions - page 679
Vingt-cinq ans encore.
J'ai trouvé beaucoup de questions et de réponses sur l'erreur 4802 dans différentes branches du forum. J'ai tout vérifié dans mon code (chemins sur le disque et dans mon iCustom), j'ai compilé l'indicateur personnalisé, j'ai compilé le principal aussi - le terminal montre l'erreur :"2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4) cannot load custom indicator 'C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\iCFractals.mq5' [4802]".
iCFractals.mq5 est une copie du Fractals.mq5 standard , l'indicateur principal est une copie de iFractals du fichier d'aide avec substitution :
au code ci-dessus.
Construire 619 x32.
Êtes-vous sûr d'avoir fait tout ce qui est décrit dans l'aide ? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom Vous trouverez également un exemple ci-dessous.
J'ai tout fait. Je me suis même pincé juste au cas où. Pas de chance.
Puis j'ai recommencé, ce qui était sans espoir, car cela n'avait pas marché la dernière fois : j'ai supprimé l'extension du nom de l'indicateur. Maintenant ça marche.
Merci !
Quels désastres résulteront de l'introduction d'un paramètre supplémentaire tel que les heures précises(M1) des extrêmes hautes et basses pour chaque barre (à l'exception de l'échelle de temps M1) pour le terminal ? Pour l'instant, toutes les valeurs temporelles précises des barres d'échéances supérieures doivent être calculées au moyen de MQL, ce qui demande beaucoup de ressources. Personnellement, l'accès aux valeurs exactes prêtes à l'emploi me manque. Si l'historique est calculé en minutes et que d'autres échéances sont générées localement à partir de M1, le terminal peut simplement calculer des valeurs précises en même temps et les ajouter à la base de données qui s'agrandira un peu. En général, ne pas être prêt avec les temps exacts des barres implique tout un tas de problèmes, comme la nécessité de s'en préoccuper et l'impossibilité en principe de limiter le nombre de barres dans la fenêtre du terminal, car les calculs d'affinage vont profondément dans l'historique qui ne peut pas être limité et par conséquent ils provoquent un débordement de la mémoire, sans parler de la durée des calculs ... Ce n'est en aucun cas un problème secondaire.
En principe, les coûts de mémoire n'augmenteront pas beaucoup, car nous n'avons pas besoin de stocker les dates haute et basse, mais seulement la différence avec l'ouverture de la barre.
Mais je pense que ce n'est pas le moment exact du haut et du bas qui est le plus important pour beaucoup de ceux qui sont intéressés, c'est celui qui est arrivé en premier. Ce n'est pas toujours la bougie d'un taureau qui descend en premier, parfois c'est l'inverse, mais c'est rare. Mais tant que la modélisation est précise, je pense qu'il n'y a pas de mal à coder le plus tôt possible.
Et il s'agit d'une consommation minimale de mémoire (1 bit supplémentaire).
Urain:
Mais comme il est précisé que la modélisation est exacte, je ne pense pas que cela puisse nuire au code qui a précédé.
La modélisation est précise et se base sur les informations du procès-verbal.
Mais si quelqu'un du Quotidien veut connaître quelques données sommaires de l'histoire précédente, il est nécessaire de reprendre cette histoire (minute par minute) et de l'analyser. Il n'est pas nécessaire d'inventer des variantes de "extremum high-low, etc." - ce ne sont que des cas particuliers.
Renat, l'analyse de l'historique de vos minutes demande un travail inhabituel. Une telle analyse comporte de nombreux "pépins" [(c) MetaQuotes Software Corp]. Et vous savez pourquoi - à cause des bars manqués.
Si vous voulez faire un terminal avancé , vous devez introduire systématiquement des fonctionnalités avancées dans le terminal. Faites des choses qu'aucun de vos concurrents n'a faites. En d'autres termes, il s'agit de s'éloigner de la tradition pour privilégier l'informativité, la rapidité, la cohérence (interconnectivité), la rentabilité et la facilité d'utilisation. Vous commettez régulièrement la même erreur stratégique : axer votre prise de décision sur la taille statistique des groupes de consommateurs d'un service particulier.
Rendre un produit pratique (= quelque peu attrayant ?) pour une majorité statistique d'utilisateurs et supposer que cette majorité se mettra automatiquement à consommer le produit en masse est une politique utopique. Le troupeau a une structure hiérarchique et suit toujours les leaders des sous-groupes. Tant que cela ne deviendra pas un axiome de votre stratégie de convivialité, vous continuerez à faire de grossières erreurs de calcul en évaluant l'attrait potentiel de vos services.
Dans le contexte de ce qui précède, il y a d'énormes ressources pour augmenter l'attrait du terminal pour les masses - par exemple, pour enfin mettre en œuvre un historique des minutes "sans trous", la possibilité de le tester sur des cotations de tiers, des ordres CCA, et beaucoup d'autres services "statistiquement non réclamés" qui sont d'un intérêt réel (et pas seulement écrits de toutes pièces) pour les leaders intellectuels dans vos propres forums.
Renat, l'analyse de l'historique de vos minutes prend un temps inhabituel. Ce type d'analyse comporte de nombreux "pépins" [(c) MetaQuotes Software Corp.]. Et vous savez pourquoi - à cause des barres manquées.
C'est au programmeur d'analyser les données. La demande ci-dessus était purement privée et n'a rien à voir avec nous ou le terminal.
Les questions sur les barres manquées sont dues à l'ignorance de la situation du marché. Regardez les graphiques des actions ou des contrats à terme pour élargir vos horizons et les questions du type "il ne devrait pas y avoir de trous" disparaîtront instantanément.
Si vous voulez faire un terminal avancé , vous devez systématiquement implémenter des fonctionnalités avancées dans le terminal. Faites quelque chose qu'aucun de vos concurrents n'a fait. C'est-à-dire s'écarter de la tradition en faveur de plus d'information, de rapidité, de systématicité (interconnectivité), d'économie et de convivialité. Vous commettez régulièrement la même erreur stratégique : axer votre prise de décision sur la taille statistique de groupes spécifiques de consommateurs de services.
