Erreurs, bugs, questions - page 682
Les caches doivent, bien sûr, être situés sur le disque, et non quelque part... dans la RAM ?
Stockez-les en mémoire et construisez-les au début de l'application. Passez 5 secondes à reconstruire l'état et puis travaillez.
Arrêtez de pleurer sur les difficultés - c'est votre programme et ses problèmes pour analyser le marché. Toutes les informations sont fournies de notre côté.
Il faut être très arrogant et incompréhensible pour se décharger de sa tâche privée sur les autres et les stigmatiser ensuite pour ne pas vouloir "intervenir".
Mon expérience m'indique clairement que remplir les blancs n'est qu'un non-sens et une illusion sur soi-même, qui se révèlera immédiatement une fois que l'histoire sera remplie.
Cette question a été soulevée à de nombreuses reprises au cours des dix dernières années.
Les demandes entendues depuis 10 ans devraient probablement encore être converties en solutions universelles concrètes.
La principale conséquence du fait que le terminal ne remplit pas les trous de l'historique est l'impossibilité de distinguer visuellement les schémas de trading pendant le trading manuel,
car le fait de sauter les barres peut entraîner une déformation importante de leurs formes au fil du temps.
Quel est le rapport avec l'arrogance, la confidentialité et l'incompréhension ? Êtes-vous conscient de vos propres fautes ? Nous fermons les yeux sur eux pendant des mois, voire des années (comme s'il n'était pas normal que nous, utilisateurs reconnaissants, mordions la main qui nous nourrit). Eh bien, si nous rejetons la tendresse et ne laissons que la logique, alors comment magnétiser les objets graphiques de l'AT avec des points magnétiques vers l'extrema ? Ce n'est pas un conte de fées à raconter ... ! Dans les paramètres de votre terminal vous avez le réglage du rayon d'ancrage en pixels mais cela ne va pas plus loin que la poussière dans les yeux : l'objet n'est pas ancré dans le rayon mais tombe aux extrémités seulement à condition que l'objet accroché par la souris au point soit traîné sur un axe vertical passant par une barre ! Il ne s'agit donc pas du tout du rayon, mais seulement de la hauteur du point au-dessus de la barre. Appelez donc au moins les choses par leur nom, au lieu d'induire en erreur le public crédule.
En plus de cela, c'est une reliure de mauvaise qualité, mais j'ai plus de patience - je l'utilise encore quand je veux finir quelque chose manuellement. Si seulement il n'était pas aussi bon dans tous les cas de reliure automatique précise, ce ne serait pas si évident, mais non, il ne fonctionne que dans 5% des cas et on ne le voit pas toujours. Un utilisateur de MT4 rêvait d'un autolinking précis vers n'importe quel TF, au moins vers MT5, afin de ne pas revenir à M1 et de ne pas s'engager dans des étirements fastidieux vers des extrema (du même type : a fait - a oublié), mais finalement il a obtenu une fausse erreur sous la forme "a fait - a cru - n'a pas vérifié - a oublié - a été biaisé dans les endroits les plus inattendus - n'a pas gagné de profit sur le TP à cause d'une position excessivement élevée à cause d'un objet décalé". Est-ce encore la faute d'un utilisateur final confiant ? A votre guise, essayez de dessiner manuellement des objets sur la carte, beaucoup, beaucoup d'objets, et ensuite marchez avec le défilement sur M1 par points de référence et perdez vos sensations. Les changements sont dérisoires ? Rien n'est négligeable sur le marché, pas même le bruit ! Il est temps que tu t'en rendes compte.
Mais c'est ça ! La chose la plus remarquable est que tous les patriotes ancrent les objets à l'extrême le plus à droite de plusieurs extrêmes proches et identiques, c'est-à-dire des fractales, tandis que vous, pour une raison quelconque, vous ancrez à l'extrême le plus à gauche en utilisant un Zig-Zag ou un autre algorithme idéologiquement étranger à un vrai patriote. Oui, il n'y a rien de précisément interprétable sur le marché, mais il a été statistiquement observé que le marché a tendance à travailler à partir d'un ensemble dense de "cordes de guitare" (analogie avec les Fibo Timezones) jusqu'à la toute dernière, celle de droite, et seulement ensuite changer de direction. Et que faut-il faire pour voir la "chaîne" la plus à droite ? Correct : préférer la construction extemporanée à droite des Fibozones à celle à gauche...
Il s'avère que "pour vous", vous avez inventé une béquille secrète, que vous utilisez pour positionner des objets sur le graphique, alors que pour la même tâche, les utilisateurs devraient se battre et trouver quelque chose de leur cru et ne pas se plaindre d'avoir des outils ou une intelligence limités.
Vous voulez donc dire que lorsque vous placez un objet sur la barre haute H4 - la fonction terminale qui place l'objet - doit elle-même calculer la coordonnée "temps" sur la plage M1 correspondante ?
Si nous parlons de manipulation manuelle des objets graphiques TA dans MT5, cela existe déjà et depuis longtemps, mais avec des imperfections désagréables. Si nous parlons de la programmation en MQL du positionnement précis des objets, elle est toujours absente, bien que Renat ait même condescendu une fois à une discussion hypothétique lente sur l'implémentation de telles fonctionnalités en MQL... Et où se trouve tout cela ?
Bonjour Maya !
Alors écrivez un script simple qui modifiera cette coordonnée. Moi, par exemple, je travaille sur H4 et D1 et je ne me soucie pas des différences de position des objets sur M1.
Je ne pense pas que le terminal doive être une sorte de "monstre" qui peut tout faire et qui le fait. J'imagine alors son poids et ses freins sur un ordinateur plus ou moins faible.
Un langage de programmation interne adéquat suffit à éliminer l'absence de fonctionnalité du terminal.
Tout d'abord, c'est de l'insolence.
Deuxièmement, vous vous êtes éloigné du sujet pour lancer des accusations dans un domaine complètement différent.
Troisièmement, vous faites une connerie sur la connexion des extrema.
Nous avons fait notre travail dans MT5 sur l'identification automatique des extrema pendant les points de liaison à des délais plus élevés sur les détails M1 parfaitement.
Donnez un exemple clair où la fixation n'a pas fonctionné dans des conditions normales, par exemple sur H1. Et prouver que l'historique M1 était présent à ce moment-là et n'a pas été délibérément étouffé par le paramètre Max Bars dans la fenêtre. Il s'agit d'empêcher la tricherie sur le mode "je vais fixer les barres minimales, m'enfoncer dans les profondeurs, puis me plaindre que la recherche de l'extremum réel sur M1 n'a pas fonctionné chez Daily".
En outre, c'est la propre faute du trader lorsqu'il construit un fixing sur des périodes plus élevées, et qu'il ne vérifie pas la précision de son positionnement sur des périodes plus basses. Sans compter que plus la période est longue, plus les chances sont grandes d'attraper une situation avec de multiples extrema, où seul un humain peut la détruire.
La magnétisation fonctionne correctement - à proximité du prix et vous le savez très bien.
Quatrièmement, vous vous plaignez de ne pas pouvoir trouver l'extremum requis avec une simple fonction CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) sur М1 timeframe.
Vous voulez donc dire que lorsque vous placez un objet sur la barre haute H4 - la fonction terminale qui place l'objet - doit elle-même calculer sur la plage M1 correspondante la coordonnée "temps" ?
Oui, c'est ce qui est fait dans MT5 en mode automatique lorsque vous avez accès à M1 (cela est influencé par Max bars dans les paramètres). Regardez l'heure du point d'ancrage de l'objet après son positionnement sur Daily :
Et la magnétisation a fonctionné automatiquement et les dates sont correctement calées à la minute près.
Voici les instantanés exacts sur M1 (tout est fait automatiquement lors de la création d'un trade sur Daily) :
C'est cette méthode qui a fondamentalement résolu le problème du positionnement des objets par des extrema à des périodes plus élevées.
Avec un grand nombre d'objets dans un graphique (que mon indicateur crée), nous avons juste besoin de beaucoup de ressources pour les modifier tous. Par conséquent, nous aurons le même problème de manque de ressources.
Quant à savoir qui a besoin de quoi... Il existe plusieurs catégories de traders : Pipsers, traders intraday, traders à moyen terme, investisseurs... Pour les traders Pips, par exemple, chaque minute, voire chaque seconde, est précieuse. Par exemple, lorsque le marché s'effondre à la suite de certaines nouvelles, c'est trop brusque et trop froid, alors ils doivent s'asseoir sur M1 et M5 avec un filet et l'attraper. C'est là que commence l'expansion de la conscience, lorsque vous réalisez ce que signifie la moindre imprécision...
Oui, cela se fait dans MT5 en mode automatique si vous avez accès à M1 (cela est affecté par les barres Max dans les paramètres). Regardez le temps du point d'ancrage de l'objet après l'avoir positionné sur Daily :