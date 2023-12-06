Erreurs, bugs, questions - page 569
Dans le testeur, si vous faites le test à partir de 2000 sur les barres quotidiennes en mode"Opening prices only", vous avez trouvé une omission. C'est-à-dire, voici le résultat normal en mode"OHLC sur M1" :
Et voici en mode"Prix d'ouverture seulement" :
Saut d'environ 2002 à 2006.
Est-ce que cela est arrivé à quelqu'un ?
Le testeur refuse de faire des échanges. Si l'installation se fait à partir de Metatrader5, les EAs fonctionnent bien, les deux fixent des ordres sl et tp et ouvrent des trades. Mais dès que MetaTrader5 est mis à jour, le testeur n'effectue pas une seule transaction. Le redémarrer n'aide pas.
PS. Je n'ai pas trouvé de sujet similaire dans la recherche, alors ne jurez pas.
Messieurs, pouvez-vous me dire où se situe le problème ?
Il existe une fonction permettant de clôturer l'ensemble du volume des ordres pour un symbole. Le terminal est inondé d'erreurs de ce type :
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 vente instantanée échouée de 0.20 EURUSD à 1.34542 [Requête invalide].
Voici le code de la fonction :
Votre problème est actuellement résolu en ajoutant 2 lignes après l'annonce des structures commerciales.
La nouvelle construction a cessé de copier des structures simples dans la boucle. Voici un script de test :
Merci, nous l'avons reproduit. Nous allons le réparer.
Si l'option "Graphique en haut" est sélectionnée dans les propriétés du graphique, l'heure sur la barre inférieure de la ligne verticale ne correspond pas visuellement à l'heure sur le graphique.
En revanche, si le "Graphique du haut" est désactivé, tout est normal.
entrées ajoutées
ZeroMemory(demande) ;
ZeroMemory(résultat) ;
après avoir déclaré les structures commerciales ==> tout a fonctionné ==> comme sur des roulettes !
Si le conseiller expert fonctionne en ligne, il charge les données depuis le répertoire \MetaTrader 5\MQL5\Files. Comment puis-je charger des données à partir d'un fichier lorsque je teste l'espert ?