Erreurs, bugs, questions - page 525
Bonjour, est-il possible de modifier l'outil graphique standard de quelque manière que ce soit ? Plus précisément : ajoutez une ligne verticale à la grille Fibo, tracée à un facteur de 1,3.
une question sur l'utilisation des indicateurs. J'ai écrit un code de test.
Il affiche périodiquement la fractale avec i = 2, mais elle n'est pas présente à l'écran (à partir de l'indicateur standard Fractals).
Veuillez indiquer quelle est l'erreur
Les boutons de délai de la barre terminale sont bloqués. Parfois plusieurs d'entre eux à la fois lorsque l'on passe fréquemment d'une TF à une autre. Peut-être est-ce dû à un grand nombre de fenêtres, d'indicateurs, de modèles... Cependant, j'avais l'habitude d'avoir autant de fenêtres mais cet effet n'a pas été observé. La capture d'écran est un exemple d'incohérence entre le bouton "timeframe" activé et la valeur réelle affichée dans le coin supérieur gauche du graphique. Il s'agit plutôt d'un effet à long terme, même s'il disparaît tôt ou tard.
Parfois, aucune pression n'est exercée.
Puis-je contrôler la taille de la fenêtre en utilisant mql5 ?
D'une manière ou d'une autre, entre 2001 et 2006, les experts ne sont pas testés. J'ai regardé l'euro et la livre. J'ai fermé le terminal et supprimé l'historique. Je l'ai téléchargé à nouveau. C'est pareil. Il est possible d'ouvrir des marchés jusqu'en 2001. Et de 2001 à 2006, il saute quand il y a des signaux. Pourquoi ?
J'ai créé un indicateur simple, mais je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas fonctionner ;(
Pourquoi ne veut-il pas diviser l'un par l'autre et montrer le résultat ?
Parfois il donne un résultat, mais il ne correspond pas à la réalité, par exemple EURUSD devrait avoir une valeur entre 300-400 sur l'horloge...
Il suffit de substituer les valeurs EURUSD ici pour l'heure actuelle et vous l'obtiendrez :
Ma par exemple avec une moyenne de 16 aux prix de clôture
ou mieux d'utiliser
handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
Après le dernier build, le terminal se bloque au chargement. Il n'y a pas d'accès au menu ou au menu contextuel. Aucun accès au menu ou au menu contextuel. WIn7. La fenêtre d'aperçu des symboles est vide. L'icône de connexion est rouge. Pas de charge CPU. Que faire et quand la stabilité sera-t-elle disponible ?
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4