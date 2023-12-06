Erreurs, bugs, questions - page 39
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous souvenez-vous exactement de l'endroit où DebugBreak() a été défini?
Pas encore de moyen de le reproduire.
Fait une demande dans servicedesk #18435
J'ai défini DebugBreaks avant toutes les boucles.
Fait une demande à servicedesk #18435
Zy DebugBreaks mis en place avant tous les cycles.
Oui, merci.
Je l'ai déjà fait à nouveau.
Oui, merci.
Je l'ai déjà fait à nouveau.
Je voudrais connaître le sort de la requête#18261 pourun appel d'indicateur depuis un EA (la valeur ne correspond pas à l'indicateur).
Ce serait bien s'ils répondaient d'une manière ou d'une autre...
J'ai une question sur le MACD Sample.
J'ai configuré un Expert Advisor avec SL 50 et TP200 dans la démo Alpari.
J'ai ouvert une position sur GBPUSD et après un certain temps, l'Expert Advisor a modifié la position et a entré dans le journal les données suivantes
> 2010.07.08 20:01:46 Trades '3037120' : échec de la modification vendre 0.10 GBPUSD sl : 1.51740, tp : 1.49868 -> sl : 1.51740, tp : 1.49868 [Arrêts non valides].
La question est de savoir pourquoi SL est devenu handicapé. La position semble avoir été modifiée (ou du moins elle a été déplacée vers la BU avant)...
En même temps, le testeur de stratégie n'a pas juré du tout...
PS
Le fichier avec les paramètres de l'indicateur est joint...
Il existe un tableau bidimensionnel maVal[a][b] . Comment copier les valeurs de muVal dans [b] car je dois parcourir le tableau par [a] et comparer les valeurs de [b].
CopyBuffer(maHandle,0,0,3,maVal) ; Ne convient pas. C'est un code encombrant.
sl : 1.51740, tp : 1.49868 -> sl : 1.51740, tp : 1.49868 [Arrêts invalides]
La question est de savoir pourquoi SL est devenu handicapé. Et la position semble avoir été modifiée (du moins, elle a été déplacée vers la BU auparavant)...
Nous écrivons un script simple :
Nous le lançons de manière séquentielle sur différentes échelles de temps du même instrument de trading, en commençant par M1 et en allant vers le haut. Résultat : sur la période de M1 à M30, la période est correcte :
Mais sur l'échelle de temps H1, un nombre absolument fantastique est lancé.
La chose la plus intéressante est que la trame horaire H2 (ainsi que la trame horaire suivante) n'est pas très éloignée de la trame H1.
Sur H1 la période = 16386 , sur H2 = 16387, sur H3 = 16388 et ainsi de suite - les numéros diffèrent par le dernier chiffre.
Je ne suis pas intéressé par la méthode permettant de contourner ce bogue, mais par la correction du bogue lui-même. Je veux qu'il soit retiré du tout.
Nous écrivons un script simple :
Nous le lançons de manière séquentielle sur différentes échelles de temps du même instrument de trading, en commençant par M1 et en allant vers le haut. Résultat : sur la période de M1 à M30, la période est correcte :
Mais sur la période H1, un chiffre absolument fantastique est lancé.
Le plus intéressant, c'est que l'image H2 (ainsi que les images horaires suivantes) n'est pas très éloignée de l'image H1.
Sur H1 la période = 16386 , sur H2 = 16387, sur H3 = 16388 et ainsi de suite - les numéros diffèrent par le dernier chiffre.
Je ne suis pas intéressé par la méthode permettant de contourner ce bogue, mais par la correction du bogue lui-même. De sorte qu'il n'était pas là du tout.
> Je ne suis pas intéressé par un moyen de contourner ce bogue, mais par la correction du bogue lui-même. Je ne veux pas du tout qu'il soit là.
Ne pensez pas que je sois impoli ou arrogant, mais je vous signale que ce bug que vous venez de tuer...
Sur l'essence de la question (suggestions) :
Ce n'est pas MQL4, et Period() ne représente pas le nombre de secondes/minutes en TF.
Pour obtenir le nombre de secondes dans une période, vous devez utiliser la fonction PeriodSeconds.
Et si vous essayez d'exprimer Période comme un nombre, alors vous obtiendrez la valeur numérique correspondant à l'identifiant de la période dans l'énumération ENUM_TIMEFRAMES.
PS
Lorsque je dois traduire Period au format MQL4, j'utilise cette fonction:
Et pour éviter les questions inutiles sur la "périodisation", voici deux autres fonctions : MinuteToPeriod et PeriodToStr.