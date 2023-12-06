Erreurs, bugs, questions - page 34
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pour ce qui est de la question des conseillers, devez-vous écrire au Service Desk?
S'il y a une erreur, ou un comportement incorrect, oui. Il suffit de rassembler le plus d'informations possible à l'avance et d'étudier l'aide - vous y trouverez probablement les réponses.
S'il y a une erreur, ou un comportement incorrect, oui. Il suffit de rassembler le plus d'informations possible à l'avance et d'étudier l'aide - vous y trouverez probablement les réponses.
Cher alexvd à mon avis c'est une erreur, je demande si le message doitêtre doublé dans le Service Desk?
En principe, il pourrait s'agir d'une différence lors de la génération de ticks, mais ce n'est pas le cas.
Développeurs - Je l'ai perdu de vue, ma demande numéro 15802 est terminée ou en cours ?
Apparemment, il y a beaucoup de demandes, ma dernière est maintenant le numéro 18261. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes, mais il faudrait beaucoup de temps pour traiter autant de demandes).
Quelle est l'entrée du journal :
Tableau hors de portée (126,16)
Veuillez m'indiquer comment déboguer un EA. Je l'ai traduit en MT5 et je l'ai compilé, mais je continue à obtenir cette erreur.
Quelle est l'entrée du journal :
Tableau hors de portée (126,16)
Veuillez m'indiquer comment déboguer un EA. Je l'ai traduit en MT5 et je l'ai compilé, mais je continue à obtenir cette erreur.
Quelle est l'entrée du journal :
Tableau hors de portée (126,16)
Veuillez m'indiquer comment déboguer un EA. Je l'ai traduit en MT5 et je l'ai compilé, mais je continue à obtenir cette erreur.
Quelle est l'entrée du journal :
Tableau hors de portée (126,16)
Veuillez m'indiquer comment déboguer un EA. Je l'ai compilé dans MT5, mais il continue à obtenir cette erreur.
Je dois vérifier la dimension du tableau, il est fort probable qu'il s'agisse d'une référence à une "cellule" inexistante (ou à une cellule existante, mais numérotée différemment)...
Les tableaux sont indexés à partir de 0, donc lorsque vous accédez à un indice de tableau sans tenir compte de cette caractéristique, il n'est pas rare que l'intervalle soit dépassé...
Dois-je doubler le message au Service Desk?
Oui.
Cela évitera que le problème ne disparaisse de la vue.
Apparemment, il y a beaucoup de demandes, ma dernière est maintenant le numéro 18261. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes, mais il faudrait beaucoup de temps pour traiter autant de demandes).
Voici la réponse à votre demande.
Essayez une version légèrement modifiée, tout correspond