Erreurs, bugs, questions - page 44
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Regardez comment insérer correctement les images. Vérifiez - existe-t-il des informations sur les volumes réels de cet outil. Je ne pense pas qu'il y en ait. C'est là tout le problème.
C'est probablement à cause du défi.
Vous voulez obtenir une valeur de marge pour un symbole qui n'est pas dans l'aperçu du marché -> donc vous ne pouvez pas obtenir de propriétés pour lui. Vérifiez vous-même.
Je l'ai bien dans l'aperçu du marché, vérifié. Mais le marché pour ce symbole est fermé, du moins sur votre serveur (en tout cas quand on essaie de l'interroger manuellement, le terminal le dit)...
Si je comprends bien, vous pouvez essayer le script sur le serveur Alpari, il semble qu'il vous permette de trader sur #AA...
Question aux développeurs - Est-ce que nous accumulons maintenant les Swaps (ou est-ce l'initiative d'Alpari de ne pas les accumuler) ?
Je voulais faire une capture d'écran et l'appeler comme une image.
Mais les captures d'écran de balalaika sont enregistrées au format .gif et les fichiers d'images devraient être au format .bmp, d'où la question : pourquoi ne pas donner la possibilité d'appeler les hyphes ?
Je voulais faire une capture d'écran par script et l'appeler ensuite comme une image.
Mais les captures d'écran de balalaiku sont sauvegardées au format .gif et les fichiers image devraient être au format .bmp, d'où la question : pourquoi ne pas permettre d'appeler les hyphes ?
Les captures d'écran sont également enregistrées au format BMP, du moins par les cookies (vous pouvez essayer de faire la même chose dans MQL).
Question dans une autre - Pourquoi les développeurs ont-ils décidé de travailler avec les BMP (qui ont souvent des problèmes de couleurs) lors du chargement des graphiques, et non, disons, avec les PNG ?
Dans le testeur, ils sont bien cumulés, j'ai vérifié.
A quel serveur d'accès êtes-vous actuellement connecté ?
Encore des problèmes.
J'ai remarqué qu'il n'y a pas de données qui arrivent, voici le log
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 Pas de données sur le symbole AUDUSD
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 Pas de données sur le symbole EURAUD
OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 Pas de données sur le symbole EURCHF
LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 Pas de données pour le symbole EURCHF
CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 Pas de données pour le symbole EURJPY
HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 Pas de données sur le symbole EURJPY
JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 Pas de données sur le symbole GBPJPY
PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 Pas de données sur le symbole GBPCHF
Je suis immédiatement allé voir les points d'accès. Était connecté à
Point 1 - il était gris, c'est-à-dire arrêté et aucune donnée n'entrait dans le terminal.
Passé à.
Point 2 - manuellement, les devis ont été chargés immédiatement.
Si le terminal interroge les points d'accès toutes les 30 minutes, il s'avère qu'il y a une chance de traîner pendant 30 min et de ne pas recevoir de devis, alors qu'ils arrivent...
S'il vous plaît exclure une telle situation, le terminal ne devrait pas réagir à une telle situation une fois toutes les 30 minutes ... ou nous permettre de rescanner le réseau, de sorte que nous pouvons en quelque sorte le faire par programme, pas de données pendant plus de 30 secondes, je lance "rescan le réseau" ...
Le fait est que je suis en train de tester MACD Sample sur la démo Alpari. Les tests sont en cours depuis le 08/07/2010 sur 16 paires de devises. J'ai déjà fermé 20 transactions et les swaps ne sont pas pris en compte. Donc, je me demande quelle est la raison...
Je viens d'exécuter la version 64-bit du terminal de MQ build 292 et les swaps sont calculés.
Je viens d'exécuter la version 64-bit du terminal de MQ build 292 et les échanges sont comptés.
Ainsi, lorsque je le teste, il compte aussi, mais pas dans la démo, ce qui est amusant (et je ne comprends pas pourquoi). Je pense que le testeur devrait obtenir des échanges à partir des paramètres du symbole).
Donc logiquement le serveur Alpari ne compte pas les swaps, si j'ai bien compris ?