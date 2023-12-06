Erreurs, bugs, questions - page 286

Rosh:
Oui, un seul symbole dans l'aperçu du marché est sélectionné par défaut lors des tests. Si vous en avez besoin d'autres, ajoutez-les via SymbolSelect()
Merci, j'ai déjà trouvé comment faire.
 
Voodoo_King:

Relisez mon post avec la photo, vous comprendrez peut-être... Les développeurs semblent comprendre la situation. Toutes les positions ont un stop et un take profit ! !! Mais les champs S/L et T/P du rapport History->Orders sont vides... en tout et pour toujours.

et il devrait y avoir ces valeurs, non seulement les stops et les reprises qui se sont déclenchés, mais aussi celles qui ont été fixées pour les positions. Comment suis-je censé savoir si un arrêt a été fixé ou non ? Dois-je analyser des dizaines de pages du journal ?

De plus, si les stops ont été modifiés alors que la position existait, à l'aide de l'opération TRADE_ACTION_SLTP ou de la méthode PositionModify() de la bibliothèque standard, vous n'en trouverez aucune mention dans l'historique, seulement dans le journal. Pas très pratique, non ? Cependant, c'est ainsi qu'il est conçu.
gisip:

Parfois, il y a une erreur dans le rapport d'essai !

Dossier : ...\tester\cache

Oh, et j'aimerais aussi ajouter.

Lors d'un nouveau test, si le fichier de test précédent n'est pas supprimé.

Merci pour votre message. Les deux erreurs ont été trouvées et corrigées
[Supprimé]  

1. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un changement dans le format ex5 dans la version 387 ?

2. je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que cela ait été observé avant le passage à la nouvelle version.

Veuillez vérifier l'historique sur votre serveur pour EURUSD...


 

Une sorte d'offre bizarre pour l'euro est arrivée (( Vous ne pouvez pas faire ça.

Et où voulez-vous mettre un arrêt quand il y a une telle citation ?). ?

Le temps est étrange avec une trop grande différence entre les ticks pour différentes paires, presque 10 minutes.

 

Et pas seulement sur l'EURUSD, mais aussi sur d'autres paires.

 

Moi aussi))))

[Supprimé]  

Et aussi, à tout le moins, ce qui est mis en évidence


 
vdv2001:

Et pas seulement sur l'EURUSD, mais aussi sur d'autres paires.

- 9 086 616,63 - Je dois sur un compte de démonstration.


Ils ont dû faire une erreur dans la conversion de la citation. Ils le corrigeront. Mais c'est cool comme ça. :)) 10 millions de dettes.

Nous allons le corriger maintenant, désolé pour le dérangement.

