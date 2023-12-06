Erreurs, bugs, questions - page 285
Aux développeurs : dans le testeur SymbolsTotal(true), il donne toujours un résultat de 1. Est-ce censé être le cas ?
Le testeur simule son propre "Market Watch". Au départ, il n'y a qu'un seul instrument, qui est utilisé pour les tests. Il est ajouté automatiquement. Nous devons ajouter tous les autres outils dont nous avons besoin pour les tests à OnInite par nous-mêmes en utilisant l'instruction :
LS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Init
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Total 59 instruments disponibles :
RR 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Symboles sélectionnés dans 'Market Watch : 12
DS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Travaillant sur EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 End Init
C'est dommage si c'est tout ce que c'est. Je voulais simplement éviter de lier strictement le code du conseiller expert à des instruments spécifiques. Je voulais faire une synchronisation avec le terminal 'Market Watch'.
Il y a une erreur dans la documentation, la méthode de création de l'indicateur"Accelerator Oscillator" a un paramètre supplémentaire pour le type de volume. Apparemment, cela vient de la méthode decréation de l'indicateur"Accumulation/Distribution".
Parfois, il y a une erreur dans le rapport d'essai !
Dossier : ...\tester\cache
Fichier : *.XML
Comment l'erreur apparaît :
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>.
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂCSЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>
<Cellule ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Comme il se doit :
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂCSЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cellule ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Oh, et j'aimerais aussi ajouter.
Lors d'un nouveau test, si le fichier de test précédent n'est pas supprimé.
alors les nouvelles données sont écrites par-dessus les précédentes et il reste une queue d'anciennes données.
Exemple :
<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Row>
</Tableau>
</Worksheet>
</Workbook>
<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>
Il est affiché dans l'onglet 'History/Order', Et que pensez-vous est égal à stop-loss et take-profit dans l'ordre, que le serveur ferme la position quand le stop est déclenché ? Vous regardez les paramètres exacts des commandes.
Relisez mon post avec la photo, vous comprendrez peut-être... Les développeurs semblent comprendre la situation. Toutes les positions ont un stop et un take profit! !! Mais les champs S/L et T/P du rapport History->Orders sont vides... en tout et pour toujours.
et on devrait y trouver ces valeurs, non seulement les stops et les reprises qui se sont déclenchés, mais aussi celles qui ont été fixées pour les positions. Comment suis-je censé savoir si un arrêt a été fixé ou non ? Dois-je analyser des dizaines de pages du journal ?