Comment puis-je définir la hauteur de la sous-fenêtre du graphique ? si une fonction ou seulement à travers un modèle ?
 

Aux développeurs : dans le testeur SymbolsTotal(true), il donne toujours un résultat de 1. Est-ce censé être le cas ?

 
Lizar:

Le testeur simule son propre "Market Watch". Au départ, il n'y a qu'un seul instrument, qui est utilisé pour les tests. Il est ajouté automatiquement. Nous devons ajouter tous les autres outils dont nous avons besoin pour les tests à OnInite par nous-mêmes en utilisant l'instruction : 

bool  SymbolSelect(
   string  name,       // имя символа
   bool    select      // включить или выключить
   );
 
Valmars:


LS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Init
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Total 59 instruments disponibles :
RR 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Symboles sélectionnés dans 'Market Watch : 12
DS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Travaillant sur EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 End Init
Valmars:

C'est dommage si c'est tout ce que c'est. Je voulais éviter de lier le code de l'Expert Advisor à des outils concrets. Je voulais faire une synchronisation avec le terminal Market Watch.
 
Lizar:
En fait, il n'est probablement pas nécessaire de sélectionner les symboles dans "Market Watch", le testeur lui-même devrait allumer les instruments sur lesquels les transactions sont effectuées, bien que je ne l'aie pas vérifié.
Il y a une erreur dans la documentation, la méthode de création de l'indicateur"Accelerator Oscillator" a un paramètre supplémentaire pour le type de volume. Apparemment, cela vient de la méthode decréation de l'indicateur"Accumulation/Distribution".

 

Parfois, il y a une erreur dans le rapport d'essai !

Dossier : ...\tester\cache

Fichier : *.XML

Comment l'erreur apparaît :

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>.
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>

<Cellule ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>

Comme il se doit :

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cellule ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>


Oh, et j'aimerais aussi ajouter.

Lors d'un nouveau test, si le fichier de test précédent n'est pas supprimé.

alors les nouvelles données sont écrites par-dessus les précédentes et il reste une queue d'anciennes données.

Exemple :

<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Row>
</Tableau>
</Worksheet>
</Workbook>

<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>

Lizar:

Oui, un seul symbole dans l'aperçu du marché est sélectionné par défaut dans le test. Si vous en voulez plus, vous pouvez les ajouter via SymbolSelect()
 
Valmars:
Il est affiché dans l'onglet 'History/Order', Et que pensez-vous est égal à stop-loss et take-profit dans l'ordre, que le serveur ferme la position quand le stop est déclenché ? Vous regardez les paramètres exacts des commandes.

Relisez mon post avec la photo, vous comprendrez peut-être... Les développeurs semblent comprendre la situation. Toutes les positions ont un stop et un take profit! !! Mais les champs S/L et T/P du rapport History->Orders sont vides... en tout et pour toujours.

et on devrait y trouver ces valeurs, non seulement les stops et les reprises qui se sont déclenchés, mais aussi celles qui ont été fixées pour les positions. Comment suis-je censé savoir si un arrêt a été fixé ou non ? Dois-je analyser des dizaines de pages du journal ?

