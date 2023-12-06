Erreurs, bugs, questions - page 282

Nouveau commentaire
 
Burgunsky:

Intéressant, vous n'en avez pas un comme ça ?

Il y avait déjà une question de ce genre : https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851.
Справка MQL5 - на 5 языках!
Справка MQL5 - на 5 языках!
  • www.mql5.com
при разработке торговой платформы MetaTrader 5 сразу же начала готовить подробную справку по всем компонентам новой платформы, как для серверов, так и для клиентского терминала.
[Supprimé]  

Burgunsky:

Intéressant, ça n'existe pas ?

Pour autant que je sache, ce qui est surligné en rouge reste dans MT4.

Maintenant, tout le système d'aide est dans des fichiers séparés (bon ou mauvais, ce n'est pas à moi d'en juger)...


 

Et à nouveau le problème de la lecture d'un fichier texte brut, mais pas d'un tableau d'éléments, mais d'un seul élément (c'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemples dans la documentation, d'ailleurs).

Tout semble être spécifié cette fois (fichier texte, position du pointeur, fichier ouvert avec succès et rempli), mais le résultat de l'écriture dans une variable texte est vide !

A quoi cela peut-il être lié ?

string   filename="equity FileWrite23.txt";
int      handle;


string   StrValue;

void OnInit(){

   handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
      else
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
   FileSeek(handle,0,SEEK_SET);
   StrValue = FileReadString(handle);
   PrintFormat("Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = ",StrValue);
   FileClose(handle);
}
 
DV2010:

Et à nouveau le problème de la lecture d'un fichier texte brut, mais pas d'un tableau d'éléments, mais d'un seul élément (c'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemples dans la documentation, d'ailleurs).

Tout semble être spécifié cette fois (fichier texte, position du pointeur, fichier ouvert avec succès et rempli), mais le résultat de l'écriture dans une variable texte est vide !

A quoi cela peut-il être lié ?

Et pourquoi PrintFormat et pas seulement Print ?
 
mql5:
Pourquoi PrintFormat et pas seulement Print ?
:) Merci ! Je l'ai fait avec une impression normale ! :)
 

Bonjour !

Dans MT5, l'élément de menu "Enregistrer en tant qu'image" est parfois absent du menu "Fichier", notamment lorsque vous en avez besoin, vous devez utiliser alt+PrtScreen.

 
gisip:

Bonjour !

Dans MT5, l'élément de menu "Enregistrer en tant qu'image" est parfois absent du menu "Fichier", notamment lorsque vous en avez besoin, vous devez utiliser alt+PrtScreen.

Veuillez préciser le numéro de build, le système d'exploitation et joindre une capture d'écran.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 

Une erreur apparaît par intermittence lors du démarrage du testeur :

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connexion fermée

2011.01.27 18:35:54 Tester l'agent du testeur a échoué

2011.01.27 18:35:49 Core 1 se connectant à 127.0.0.1:3000

2011.01.27 18:35:49 Core 1 processus d'agent démarré


Il ne s'affiche pas au prochain démarrage.

C'est censé être comme ça ? Et que dois-je faire pour ne pas avoir cette erreur ?

 
trouvé sur les forums EA et indicateur avec l'extension EXP qui sait comment l'exécuter sur Metatrader
 
Serj_Che:

Une erreur apparaît par intermittence lors du démarrage du testeur :

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connexion fermée

2011.01.27 18:35:54 Tester l'agent du testeur a échoué


La même chose.
1...275276277278279280281282283284285286287288289...3184
Nouveau commentaire