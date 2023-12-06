Erreurs, bugs, questions - page 282
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Intéressant, vous n'en avez pas un comme ça ?
Burgunsky:
Intéressant, ça n'existe pas ?
Pour autant que je sache, ce qui est surligné en rouge reste dans MT4.
Maintenant, tout le système d'aide est dans des fichiers séparés (bon ou mauvais, ce n'est pas à moi d'en juger)...
Et à nouveau le problème de la lecture d'un fichier texte brut, mais pas d'un tableau d'éléments, mais d'un seul élément (c'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemples dans la documentation, d'ailleurs).
Tout semble être spécifié cette fois (fichier texte, position du pointeur, fichier ouvert avec succès et rempli), mais le résultat de l'écriture dans une variable texte est vide !
A quoi cela peut-il être lié ?
Et à nouveau le problème de la lecture d'un fichier texte brut, mais pas d'un tableau d'éléments, mais d'un seul élément (c'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemples dans la documentation, d'ailleurs).
Tout semble être spécifié cette fois (fichier texte, position du pointeur, fichier ouvert avec succès et rempli), mais le résultat de l'écriture dans une variable texte est vide !
A quoi cela peut-il être lié ?
Pourquoi PrintFormat et pas seulement Print ?
Bonjour !
Dans MT5, l'élément de menu "Enregistrer en tant qu'image" est parfois absent du menu "Fichier", notamment lorsque vous en avez besoin, vous devez utiliser alt+PrtScreen.
Bonjour !
Dans MT5, l'élément de menu "Enregistrer en tant qu'image" est parfois absent du menu "Fichier", notamment lorsque vous en avez besoin, vous devez utiliser alt+PrtScreen.
Une erreur apparaît par intermittence lors du démarrage du testeur :
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connexion fermée
2011.01.27 18:35:54 Tester l'agent du testeur a échoué
2011.01.27 18:35:49 Core 1 se connectant à 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 processus d'agent démarré
Il ne s'affiche pas au prochain démarrage.
C'est censé être comme ça ? Et que dois-je faire pour ne pas avoir cette erreur ?
Une erreur apparaît par intermittence lors du démarrage du testeur :
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connexion fermée
2011.01.27 18:35:54 Tester l'agent du testeur a échoué