Puis-je changer le MAGIC d'une position ouverte (=magic1) sur un rollover ?

(vers magic2) c'est à dire que je mets magic1 quand ouvert et magic2 quand inversé

magic2, mis dans Print (après le flip) mais magic2=0.

j'ai utilisé magic1=97 magic2=198

Mais pour que 2 compteurs fonctionnent magic2=198 au lieu de 0.

Comment puis-je le faire ?

Merci.

 

si quelqu'un peut aider, voici le code

   HistorySelect(0,TimeCurrent());
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(uint i=HistoryDealsTotal()-1;i<total;i++)
          {
                  ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
                  long type  =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);
                  double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
                  Print ("profit=",profit,"type",type,"ticket",ticket);
          }        

profit - sorties 0

type - imprime 0

ticket - compte correctement

La logique ne s'arrête pas quelque part ?

 

C'est soit un pépin, soit un bug, soit quelque chose que je fais mal...

J'essaie d'écrire un indicateur multi-devises. J'ai tout découpé pour lui pendant l'analyse. Il doit simplement sortir le High Low et le MA pour le symbole spécifié. Cela fonctionne bien si le symbole est le même que le graphique sur lequel il a été placé. Mais si l'instrument est différent, il refuse de fonctionner.

CopyBuffer et CopyClose renvoient -1. Le graphique de l'instrument, sur lequel l'indicateur est construit, est ouvert à côté de lui dans la même période de temps. Cela signifie que l'historique doit être chargé. Mais l'indicateur ne fonctionne pas, et l'historique n'essaie pas de se charger (comme cela se produit lors de l'exécution du conseiller expert). Je ne vois pas que le programme se charge.

Voici un résumé de ce que je fais :

   if (CopyHigh(Symbol1,0,0,to_copy,HighBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" High");return(0);}
   if (CopyLow(Symbol1,0,0,to_copy,LowBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" Low");return(0);}
   if (CopyBuffer(maHandle,0,0,to_copy,maBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" MA");return(0);}

   for(j=to_copy-1;j>=0;j--){
      ExtBuffer1[j]=HighBuffer[j];
      ExtBuffer2[j]=LowBuffer[j];
      ExtBuffer3[j]=maBuffer[j];
   }


Je joins le code complet de l'indicateur qui fonctionne pour mon instrument et ne fonctionne pas pour un autre.

Est-ce un problème ou des mains tordues ? Aidez-moi à comprendre.

alexluek:

type - sorties 0

ticket - compte correctement.

La logique n'est-elle pas brisée quelque part ?

Je ne sais pas pour le profit, mais le type semble être correct, c'est juste qu'il y a un truc...

Cela donne quelque chose comme ça

ENUM_DEAL_TYPE type  = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

Quant à votre version, quelle serait, selon vous, la valeur de DEAL_TYPE_BUY si nous la présentions sous forme de chiffre ?

Correct, DEAL_TYPE_BUY est 0 et DEAL_TYPE_SELL est-1.

ALozovoy:
Précisez le numéro de version, le système d'exploitation et joignez une capture d'écran.

Construction : 384

OC : WinXP SP3

... L'élément de menu "Enregistrer en tant qu'image" est parfois absent...

gisip:

Construction : 384

OC : WinXP SP3

... L'élément de menu "Enregistrer en tant qu'image" est parfois absent ...

C'est exact - vous n'avez pas de graphiques ouverts, donc la commande "Fichier - Enregistrer sous image" est absente.

Vous devez utiliser la commande "Exporter vers PNG (Image)" du menu contextuel pour enregistrer le graphique d'optimisation de la stratégie de trading.

 
Serj_Che:

Une erreur apparaît par intermittence lors du démarrage du testeur :

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connexion fermée

2011.01.27 18:35:54 Tester l'agent du testeur a échoué

2011.01.27 18:35:49 Core 1 se connectant à 127.0.0.1:3000

2011.01.27 18:35:49 Core 1 processus d'agent démarré


Il ne s'affiche pas au prochain démarrage.

C'est censé être comme ça ? Et que dois-je faire pour ne pas avoir cette erreur ?

Ça arrive. Un problème de réseau aléatoire et vous êtes prêt à partir. En fait, nous avons une situation où le seul agent local fonctionne. Il ne faut pas le tuer. Il doit être réinitialisé immédiatement. Nous verrons bien. Peut-être que quelque chose est cassé.
 
Interesting:

Je ne sais pas pour le profit, mais le type semble être bon, c'est juste qu'il y a un truc...

Cela donne quelque chose comme ça

À votre avis, quelle serait la valeur de DEAL_TYPE_BUY si elle était représentée par un nombre ?

Exact, DEAL_TYPE_BUY est 0 et DEAL_TYPE_SELL est-1.

merci - faisons quelques expériences
 

build 384. Il semble que j'ai trouvé un autre bug... Lors de la consultation de l'historique, les ordres - les niveaux de Stop Loss et Take Profit définis ne sont pas affichés, ce qui est appelé cAvSEM....

Aucun niveau de S/L &amp; T/P dans l'histoire...

 
Voodoo_King:

build 384. Il semble que j'ai trouvé un autre bug... Lors de la consultation de l'historique, les ordres - les niveaux Stop Loss et Take Profit définis ne sont pas affichés, ce qui est appelé "avsem"...



Comment sont fixés les stops et les take-profits ?

Ouvrez-vous d'abord une position et ne la modifiez qu'ensuite, ou définissez-vous immédiatement le SL et le TP appropriés ?

