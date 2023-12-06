Erreurs, bugs, questions - page 140
J'ai défini la taille et l'emplacement des graphiques, j'ai fermé MT5, je l'ai ouvert - en conséquence, tous les graphiques sont étendus sur toute la largeur de la fenêtre, comment puis-je m'en débarrasser ?
Créez une demande auprès de Servicedesk.
Veuillez fournir des captures d'écran avant le redémarrage du terminal (avec les paramètres de localisation) et après son redémarrage.
De ce récit décousu, je n'ai qu'une seule question : existe-t-il un moyen de faire face à cette situation ?
Vous avez besoin d'une description détaillée des paramètres d'essai et des dates avec et par lesquels vous avez fixé mais n'avez pas obtenu le résultat souhaité. Il serait très utile d'avoir un expert que vous dirigez.
Le mieux est de le faire sous la forme d'une demande à Servicedesk.
Les développeurs.
Il n'y a pas de symboles (ou ils ne sont pas visibles) dans l'aperçu du marché de la nouvelle construction. Ou c'est juste moi qui ai ce problème ?
Bild fonctionne sous WinXP 32 bit.
Ou c'est juste moi ?
La construction fonctionne sous WinXP 32 bits.
J'ai encore tout. XP. Le bouton droit de la souris n'aide pas ?
Après trois redémarrages, tout semble être apparu. Je vais l'essayer sur d'autres terminaux...
PS
C'est OK sur les autres terminaux. Probablement un problème aléatoire :(
Curieux. Est-ce que quelqu'un a remarqué un truc comme ça ?
Après l'optimisation, nous sélectionnons l'option (la meilleure) sur"Run Single Test" pour vérifier et visualiser le graphique,
et dans le test unique, nous obtenons des résultats complètement différents
Et dans les paramètres, tout est identique à l'optimisation.
Je l'ai déjà attrapé deux fois, j'ai arrêté l'optimisation, je la relance, et le test ne correspond pas à l'optimisation, et de +9000 à moins 9000.... Je ne comprends pas quel est le problème. Peut-être que c'était le mien. Je n'ai pas encore contacté le service.
J'ai encore des choses à ajouter. Dans le dernier cas :
Après l'optimisation (avant le test), j'ai changé la méthode de test de'OHLC à M1' (qui était pendant l'optimisation) à'Every tick', le résultat était le même négatif. J'ai ensuite changé la méthode d'essai pour revenir à"OHLC to M1" et j'ai refait le test. Les différences sont insignifiantes, les paramètres sur lesquels il y a eu optimisation sont indiqués.
J'ai écrit une fonction pour vérifier la session de trading. Sur la démo fonctionne dans le testeur ne veut pas, a imprimé les données dans le journal est ce que j'ai obtenu
De la démo :
De la part du testeur :
Code :
.... Peut-être que des personnes bien informées peuvent répondre au sujet des spreads historiques dans mt5. Dans mt4 l'historique du spread était toujours égal au spread le plus récent dans les cotations. Par conséquent, les résultats des tests variaient en fonction du moment où le testeur était lancé. Ce n'est que le samedi et le dimanche que les résultats n'ont pas changé.
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Maintenant, selon mes observations, cela est en train d'être corrigé. Remplir l'histoire d'écarts
Cela a été vu même sur mt4. Les cotations historiques (O,H,L,C) peuvent changer pendant l'optimisation. Il peut également modifier le résultat de la transaction la plus récente si une nouvelle barre est apparue pendant l'optimisation. L'écart peut également changer : vous avez commencé l'optimisation avec un écart et l'avez vérifié avec un autre. Bien que mt5 devrait inclure les spreads historiques (demandes et offres), mais je ne l'ai pas vérifié moi-même. Peut-être que des personnes bien informées peuvent répondre au sujet des spreads historiques dans mt5. Dans mt4, le spread pour l'ensemble de l'historique a toujours été pris égal au dernier spread dans les cotations. Par conséquent, les résultats des tests variaient en fonction du moment où le testeur était lancé. Ce n'est que le samedi et le dimanche que les résultats n'ont pas changé.