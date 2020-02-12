Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les indicateurs de flèches ont-ils été traduits ici ?
Puis-je vous demander de traduire celle-ci : https://www.mql5.com/ru/code/8329
Il est passé inaperçu qu'à l'occasion de la Journée des administrateurs système (dans la 299e version), ils ont ouvert le débogueur d'indicateurs.
8. MQL5 : Ajout de la possibilité de déboguer les indicateurs personnalisés.
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
J'ai essayé d'écrire / refaire le premier indicateur en mql5, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit si compliqué pour moi :(
S'il vous plaît, aidez-moi à refaire https://www.mql5.com/ru/code/9397
sur mql5, je ne sais pas où obtenir iClose
Merci d'avance
sur mql5, je ne sais pas où obtenir ces iClose
Merci d'avance.
Lire les articles de la section Indicateurs
Merci, voici un bon exemple https://www.mql5.com/ru/articles/83
Je suis juste confus par la construction de mql5 :
il s'avère que pour obtenir les données de prix de clôture, je dois constamment copier les données historiques dans le tableau EURUSD[], et si l'indicateur a déjà été calculé et dessiné, alors je n'ai pas besoin de copier int shiftbars=500 la prochaine fois ;
c'est ce qui me trouble/confuse, comment le faire de la meilleure façon sans recalculs inutiles et allocation de mémoire inutile
Bonjour !
J'aimerais vraiment avoir l'indicateur CCFp dans MQL5. Il a été récemment optimisé par Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. J'ai essayé de le faire moi-même pour MQL5, mais sans succès. Peut-être que quelqu'un peut aider ?
Regardez ça. Je demande à tout le monde de participer à son test.
Veuillez m'indiquer où trouver des informations sur le message d'erreur.
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Tableau hors limites dans 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
veuillez indiquer où trouver des informations sur l'erreur qui apparaît dans le message ?
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Tableau hors limites dans 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
Amis, qui avez le temps, suivez ce lien https://www.mql5.com/ru/forum/2015.
Merci.
Personne sur le forum professionnel n'est capable de répondre à une simple question ! Est-il possible d'ajouter d'autres périodes non standard dans mt5 via l'indicateur period converter ?