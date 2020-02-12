Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 7

Les indicateurs de flèches ont-ils été traduits ici ?

Puis-je vous demander de traduire celle-ci : https://www.mql5.com/ru/code/8329

 

Il est passé inaperçu qu'à l'occasion de la Journée des administrateurs système (dans la 299e version), ils ont ouvert le débogueur d'indicateurs.

8. MQL5 : Ajout de la possibilité de déboguer les indicateurs personnalisés.

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788

 

J'ai essayé d'écrire / refaire le premier indicateur en mql5, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit si compliqué pour moi :(

S'il vous plaît, aidez-moi à refaire https://www.mql5.com/ru/code/9397

sur mql5, je ne sais pas où obtenir iClose

Merci d'avance

 
IgorM:

Lire les articles de la section Indicateurs
 
Rosh:
Lire les articles de la section Indicateurs

Merci, voici un bon exemple https://www.mql5.com/ru/articles/83

Je suis juste confus par la construction de mql5 :

...
if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}}
...

il s'avère que pour obtenir les données de prix de clôture, je dois constamment copier les données historiques dans le tableau EURUSD[], et si l'indicateur a déjà été calculé et dessiné, alors je n'ai pas besoin de copier int shiftbars=500 la prochaine fois ;

c'est ce qui me trouble/confuse, comment le faire de la meilleure façon sans recalculs inutiles et allocation de mémoire inutile

Kareon:

Bonjour !

J'aimerais vraiment avoir l'indicateur CCFp dans MQL5. Il a été récemment optimisé par Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. J'ai essayé de le faire moi-même pour MQL5, mais sans succès. Peut-être que quelqu'un peut aider ?

Regardez ça. Je demande à tout le monde de participer à son test.

ccfp

Dossiers :
ccfp.mq5  8 kb
 

Veuillez m'indiquer où trouver des informations sur le message d'erreur.

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Tableau hors limites dans 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

 
m_a_sim:

veuillez indiquer où trouver des informations sur l'erreur qui apparaît dans le message ?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Tableau hors limites dans 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

Cette ligne indique qu'il y a une erreur dans le code de la ligne 81, en particulier une mauvaise gestion du tableau, ce qui signifie littéralement que vous êtes sorti du tableau, c'est-à-dire que vous avez accédé à une cellule de tableau inexistante.
[Supprimé]  

Amis, qui avez le temps, suivez ce lien https://www.mql5.com/ru/forum/2015.

Merci.

 

Personne sur le forum professionnel n'est capable de répondre à une simple question ! Est-il possible d'ajouter d'autres périodes non standard dans mt5 via l'indicateur period converter ?

Dossiers :
Period_Converter_Opt.zip  6 kb
