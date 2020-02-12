Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 3
chaman ! !! MERCI BEAUCOUP !!!!
Le dernier indicateur Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 dans lequel il est difficile d'être lié à GMT, il est donc marqué par l'heure terminale, sinon les niveaux sur les différents TF (quotidien, horaire) ne coïncident pas.
Comme dans le mode hebdomadaire COMPLETE_MONTH (mois complet) et ONLY_WORKING_DAYS (uniquement les jours ouvrables).
En mode COMPLETE_MONTH, les week-ends sont décalés.
En mode ONLY_WORKING_DAYS le nombre de jours ouvrables est compté (samedi et dimanche sont exclus) et construit.
Dang un problème, comme le vendredi est plus court que les autres jours chaque semaine il ya un décalage d'une heure en avant, ne savent pas comment faire face à elle encore, nous allons penser ...
Un peu de peinture sur les niveaux de Murray
Une implémentation basée sur la régression parabolique a été mise en œuvre sur mq4.
Vous pouvez peut-être aider à le reprogrammer ? Ou comment implémenter le double ai[10,10] différemment ?
Je ne comprends pas la question, de quoi s'agit-il ?
Désolé, j'ai oublié de poster l'indicateur lui-même. Jetez un coup d'œil au code et vous verrez de quoi il s'agit.
Avec le passage de tableaux, c'est simple, vous devez spécifier la dimension spécifique.
ou au moins
Alors toi-même avec indukom rulyushch, ou occupé ?
Essayez vous-même si vous ne pouvez pas, je vous aiderai plus tard (dans quelques jours).
Veuillez réécrire l'indicateur JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Ce n'est pas compliqué.
Achetez-la et signez-la ;)))
Vous trouverez les erreurs, les corrigerez et, en même temps, vous comprendrez MQL5.
