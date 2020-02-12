Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans MT5, vous ne pouvez pas créer de délais non standard. Au lieu de cela, il y a 21 standards indicateurs.
On sent la fatigue des organisateurs.
Vous avez compris, je pense :) C'est une faute de frappe.
Bien sûr, je l'ai eu. Au fait, la question est de savoir comment voir toutes ces périodes (il n'y a pas de boutons 21) ?
S.U. Renvoyez votre patron chez lui, laissez-le se reposer, ce sera plus facile pour vous ;) les tic-tacs sont en cours... le championnat est lancé...
Bien sûr, je l'ai eu. Au fait, la question est de savoir comment voir toutes les échéances (il n'y a pas de boutons 21) ?
Lisez l'AIDE, ne pensez pas aux tics, car vous ne pouvez pas voir les délais derrière eux.
Je ne connais rien à la programmation, mais s'ils fonctionnent comme un indicateur, peut-être devriez-vous mettre des indicateurs quotidiens supplémentaires plus tard. Au lieu de cela, il existe 21 indicateurs standard.
Merci pour la réponse, j'aimerais avoir une telle opportunité. Les échéances importantes manquent - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Mais pour le reste - il est devenu beaucoup plus pratique de travailler.
Je ne comprends rien à la programmation, mais s'ils fonctionnent comme un indicateur, peut-être devrais-je mettre des données quotidiennes supplémentaires ?
Vous avez compris, je pense :) C'est une faute de frappe.
Veuillez m'aider à traduire un indicateur en MQL5. Je ne suis pas un programmeur moi-même, et chaque morceau de code est très difficile à comprendre. Je l'ai mieux compris en 4, mais je n'ai pas compris la logique de la programmation en MQL5. Je n'ai pas encore compris la logique de la programmation en MQL5. L'Indy est, en fait, plutôt bon marché, mais je n'ai pas le cerveau pour cela. Je serais très reconnaissant à quelqu'un qui pourra m'aider. Je pense que ça devrait prendre environ 10 minutes.
Et si ce n'est pas difficile, pouvez-vous expliquer ce que sont les poignées ? D'après ce que je comprends, c'est un concept de base qui n'a pas été utilisé dans le 4. J'aimerais vraiment le comprendre. Je n'ai toujours pas de tutoriel...
Merci d'avance à tous !