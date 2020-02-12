Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 6
Merci beaucoup.
Le deuxième est prêt, désolé d'avoir mis si longtemps, je n'ai pas pu accéder à mon ordinateur pendant une semaine.
Pour vdv2001
Il est peut-être trop tard, mais je voudrais quand même vous demander de traduire ces trois indicateurs en MKL 5, dont deux sont réalisés par Rosh. Malheureusement, je suis moi-même un parfait imbécile en matière de programmation.
Le deuxième est prêt, désolé d'avoir mis si longtemps, je n'ai pas pu accéder à mon ordinateur pendant une semaine.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
Comment puis-je écrire ce code dans MT5 ?
J'ai trouvé la procédure iBarShift sur le forum, mais le copyleader jure sur la fonction TFMigrate qu'elle n'existe pas :
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
Veuillez réécrire l'indicateur MultiInstrument ou un indicateur similaire pour superposer le graphique d'un instrument sur un autre.
Indicateurs très nécessaires, est-il possible de faire quelque chose de similaire dans mt5?
Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует: