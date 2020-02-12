Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 4
Avec le passage de tableau, c'est simple, vous devez spécifier la dimension spécifiquement.
ou au moins
Alors toi-même avec indukom rulyushch, ou occupé ?
Essayez vous-même si vous ne pouvez pas, je vous aiderai plus tard (dans quelques jours).
Je ne semble pas avoir d'erreurs, mais il ne dessine pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, à la ligne 343, il ne parvient pas à diviser par zéro. Je dois creuser davantage ou chercher une autre méthode de mise en œuvre.
OK, envoyez-moi un message et je trouverai la solution et je vous dirai ce qui ne va pas.
Si je ne trouve pas la solution, je la réécrirai :))
Je n'ai pas eu d'erreur, mais il ne dessine pas. Jusqu'à présent je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, à la ligne 343 la division par zéro sort. Je dois creuser davantage ou chercher une autre méthode de mise en œuvre.
J'ai trouvé une autre méthode de mise en œuvre... :))
Je pense que c'est plus efficace, des canaux flexibles sur des tampons, mais je n'ai pas eu le temps de m'embêter avec des canaux de régression linéaire directe (vers le tampon) j'ai utilisé des objets, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez.
Bonjour, Veuillez réécrire mon indicateur (predictor4.mq4) en MQL5. J'ai essayé de le programmer même en MQL4, car je ne suis pas un programmeur de formation (je suis toujours en train d'étudier). Cet indicateur calcule la corrélation de tous les instruments de la revue du marché avec l'instrument sur lequel l'indicateur est utilisé. En utilisant ces données, il montre sur quelle distance le prix peut se déplacer pour l'instrument nécessaire. En raison du fait que le terminal se bloque pendant les calculs, j'ai déplacé la partie du code dans une fonction à double longueur, ce qui a considérablement augmenté la vitesse. Seule la fonction MTF_MC_Correlation a été déplacée dans une double ligne. Je l'ai écrit uniquement pour la paire EURUSD, bien qu'il fonctionne sur d'autres paires, à l'exception des croisements de yens. J'ai dans l'archive une ancienne version sans modèle d'add-on predictor2_old_wo_dll.mq4. L'indicateur d'inclinaison a besoin d'historique, mais MT4 n'aime pas le télécharger instantanément, merci de le réécrire sur MT5.
Je vais regarder. Je ferai ce que je peux pour aider.
Je vais regarder. Tout ce que je peux faire pour aider.
Le projet est prêt.
Le reste dépend de vous ;)
Bonjour Dmitry.
Veuillez réécrire ces deux indicateurs en MQL5, j'ai essayé moi-même mais cela n'a pas fonctionné, bien qu'ils ne soient pas compliqués.
Merci d'avance.
Je vais le faire dans quelques jours.