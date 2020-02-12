Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données
J'espère que beaucoup de gens se sont familiarisés avec la programmation de MT5.
Malheureusement, tout le monde ne peut pas saisir la sagesse de la programmation.
Depuis l'époque de MT4, de bons indicateurs ont été développés. Je pense que quelqu'un voudrait les transférer sur la plateforme MT5
J'espère que ce site pourra vous aider.
Je joins un fichier contenant des indicateurs que je voudrais transférer vers MT5.
Tout d'abord, les lignes mathématiques de Murray (support et résistance) https://www.mql5.com/ru/code/101
Il y en aura d'autres ;)
Bonjour à tous.
Je me joins à l'auteur de ce fil. Je demande aux experts de convertir le code de l'indicateur Gartley de MQL4 en MQL5.
J'ai besoin de cet indicateur pour ouvrir des positions et fixer des objectifs dans mt5.
Je n'en ai pas besoin - comme si je n'avais pas de mains ! Le code est volumineux, mais il en vaut la peine !
Merci beaucoup ! !! Je suis impatient de continuer
On avance :
Dans Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5
Encore une fois, sans utiliser d'objets, donc sur hier, avant-hier, etc. il y a un coin manquant d'une dernière bougie (tout sur des buffers, presque invisible sur un petit TF :) ). Pour la journée en cours, cela fonctionne bien. Tout est construit en fonction de GMT.
Avec l'hebdomadaire, la question : le faire pendant 5 jours ouvrables ou pendant toute la semaine, cela affecte grandement la pente des diagonales.
Je ne connais pas bien les méthodes et les applications des niveaux de muray, pourriez-vous me suggérer quelques ouvrages ?
ont récemment terminé la réalisation du moteur stochastique.
p.s. et plus sur le pivot serait intéressant
Mais avec Gartley 222 et Pessavento, je suis densément familier et pas particulièrement enclin à leurs travaux.
Peu de connaissances des méthodes et des applications des niveaux de muray, suggérer la littérature
J'ai récemment fini de comprendre le moteur stochastique.
p.s. et plus sur le pivot serait intéressant
à propos du murey, je viens de réécrire l'indy, tu devrais aller sur google.
A propos du pivot, c'est un pivot non standard, il est conçu pour la stratégie, la discussion a eu lieu sur le forum http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , dans celui-ci seul le pivot jaune correspond à la réalité.
Je ne connais pas bien les méthodes et les applications des niveaux muray, pouvez-vous me suggérer de la littérature ?
Tout d'abord, il est dit dans l'indicateur MT4 dans les commentaires - lisez-le
deuxièmement, ici : http://www.murreymath.com/
