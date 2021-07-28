Souhaits pour MT5 - page 107
Parfois, je ne sais pas si tu plaisantes ou si tu es sérieux. En fait, le vert sur noir est beaucoup plus doux pour les yeux que le noir sur blanc.
Veuillez créer un bouton dans MetaEditor - traduire toutes les références de classe en fonctions directement dans le code EA sous une forme compacte.
C'est peut-être "économe", mais on ne peut rien en déduire.
Il est difficile de plaire à tout le monde, ici, par exemple, le fond blanc, au contraire, dérange une personne, ou plus précisément, "frappe les boules".
О ! MT4 l'a déjà, je le veux dans MT5 !
(Voix du ciel) : "Aujourd'hui vous voulez un spread personnalisé, demain vous commencerez à exiger un historique personnalisé de gauche, des barres d'achat et de vente, des cotations en tick et un niveau 3 à la fin... Vous méritez de mourir, car vous avez clairement envie de ruiner et d'amener à une fin proche de l'impasse l'ensemble du projet MT5 soigneusement conçu, qui a finalement réalisé une livraison de cotation sans faille et entièrement automatisée directement du courtier au terminal du trader avec le spread le plus précis prescrit dans chaque barre de chaque minute de l'histoire...... !!!....."
Je plaisante, j'en veux un aussi.
Une suggestion pour MetaEditor - lors de l'édition du code, le nom de la fonction dans laquelle l'édition est effectuée devrait être affiché.
C'est-à-dire : il existe une fonction qui, dans MetaEditor, a la taille de plusieurs écrans. Lorsque vous modifiez cette fonction, vous ne verrez pas le nom de cette fonction quelque part au milieu ou à la fin. Est-il possible de donner un indice sur le nom de la fonction en cours d'édition ?
+1
C'est ce qu'on appelle la navigation par code. L'implémentation se trouve dans le même MS.