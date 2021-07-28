Souhaits pour MT5 - page 84
Bonne nuit.
En travaillant dans MetaEditor, j'ai remarqué qu'il serait formidable si, lors de l'écriture de la directive #include, une liste des fichiers disponibles dans le répertoire apparaissait après le < ou ". Il serait beaucoup plus pratique, à mon avis, de travailler avec cette directive.
Quel est l'intérêt ?
Je propose d'apprendre une méthode simple, écrire l'inclusion, quand vous avez besoin de vous connecter, copier le nom et le coller à l'endroit de la connexion, fonctionne parfaitement, surtout ce n'est pas une opération si fréquente pour s'embêter avec ça.
Est-ce gênant ? Est-il plus pratique de copier ? Je soutiendraismi__x__an dans sa demande, seulement je ne connais pas les frais généraux pour mettre cela en place de la part des développeurs.
Et une dernière chose - le plus souvent, les inludes ne sont pas écrits indépendamment, mais sont inclus dans des bibliothèques tierces. Ce n'est pas la plus grande joie de trier les subtilités des dossiers, puis d'ouvrir le fichier désiré, de copier son nom et ainsi de suite, c'est la méthode infaillible, gentiment offerte par vous. Mais qu'en est-il des chemins imbriqués ?
mi__x__an:
Il serait beaucoup plus pratique, à mon avis, de travailler avec cette directive.
Ce serait génial si, lors de l'écriture de la directive #include, une liste des fichiers disponibles dans le répertoire se déroulait après < ou ".
+1000. Personnellement, la possibilité de passer à d'autres modules à la place d'une certaine fonction ou d'une déclaration de classe me manque.
De tous les avantages, personne n'a répondu à la question simple : quel est le côté pratique ?
Vous devez écrire la directive #include et obtenir une liste de 300 fichiers, et ensuite vous devez continuer à monter et descendre à la recherche de celui dont vous avez besoin, les fichiers sont tous dans la liste générale, à la fois locaux et globaux inclus (sinon cela ne fonctionnera pas), ou juste globaux (problèmes avec l'inclusion locale), ou juste locaux (problèmes avec l'inclusion globale). En bref, beaucoup de tracas, et tout ça pour quoi ? Quel est le sur-objectif ? Automatiser (faire en un clic), ce que vous pouvez faire en deux clics de votre clavier ?
Je ne suis pas encore convaincu, Ctrl+C --> Ctrl+V et c'est tout. Sur 3000 lignes de code, ce besoin se manifeste 5 à 10 fois.
Vous feriez mieux d'améliorer la substitution, si vous créez un for imbriqué, ce n'est pas i mais j.
et lorsque l'on crée une classe avec un onglet, on ne peut pas copier le nom pour qu'il change immédiatement dans le constructeur et le destructeur.
À mon avis, ces points sont plus pertinents.
Fichiers/dossiers locaux ou globaux selon qu'ils commencent par '' '' ou ''<''.
Par exemple, avec moi, ça ressemblerait à ça :
Je tape <, la liste s'affiche :
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Cordes
Commerce
En entrant plus loin dans C, je me retrouve avec une liste :
ChartObjects\
Charts\
Commun.
Je continue à taper Alors, il y a une liste :
Common\.
J'appuie sur "inter", il apparaît :
<Common\.
et la liste s'affiche :
ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\
Symbols\.
Je sélectionne GA\.
La liste des fichiers s'affiche :
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Je choisis C_UGA.mqh. Il s'avère que c'est une directive prête :
<Common\GA\C_UGA.mqh>.
Il est simple, clair et rapide. Même si vous avez des milliers de dossiers et de fichiers, il est très facile de choisir ce dont vous avez besoin.
ZZY. Et il y a quelque chose à améliorer, et peu importe dans quel ordre il y aura des améliorations, du moment qu'elles sont là en général. D'ailleurs, je ne suis pas un programmeur professionnel et il m'est difficile de garder en tête l'ensemble du projet, c'est pourquoi je n'utilise presque plus ME maintenant, car sa capacité à contrôler les classes, les fonctions et autres éléments du projet est très faible.
Mais, je ne perds pas espoir qu'avec le temps, ME y arrivera :