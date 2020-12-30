L'idée me hante depuis longtemps. - page 10
J'aimerais beaucoup voir et lire le modèle de confirmation.
//Même s'il s'agit d'un graal, statistiquement seul 1% des traders utiliseront les informations obtenues, car l'internet est inondé de "graals" et à cause de cela les gens ont une surcharge d'informations).
Désolé. Je ne réalise pas tous mes souhaits depuis un certain temps. J'ai mon propre avis sur les métiers et tous sont très intéressants.
Chacun a sa propre vision du commerce. Tousse créent une boîte à outils pratique. Certains pour tromper les autres).
P.S.
Ils n'ont aucune idée de la façon de gagner de l'argent sur le marché et vous ne pouvez pas faire des échanges rentables, mais en même temps, vous pouvez trouver des dizaines d'indicateurs et de conseillers experts sur leur marché. Je les vois tous les jours.
Qui sera trompé ? Moi ou un acheteur de Graal?
L'euro a commencé à vendre à partir de 1,17 en raison d'une sorte de surachat.
C'est ce que l'indicateur de surachat et de survente a montré ... il y avait déjà trois flèches vertes...
Vitaly Muzichenko:
Quelqu'un avec quelques mètres fera un mauvais rêve, encaissera quelques actions Tesla et fera baisser le prix sans jamais dessiner une 4ème vague fictive.
---------------------------------
Il y a une vague actuelle avec une logique de comportement tout à fait compréhensible, confirmée par le modèle.
Je voulais l'expliquer à tout le monde avant, mais après l'attitude rustre à mon égard, j'ai changé d'avis.
J'ai la même chose. Je l'ai aussi.Elliott Waves et Adverse Tactics est une bonne chose et nécessaire, c'est quelque chose comme une amorce au début, vous ne pouvez pas faire sans elle. Mais avec de mauvaises lettres :)))) L'essence de l'idée est correcte en théorie - les modèles sont un peu faux. La pratique qui consiste à appliquer des idées sur le graphique, afin d'extraire de l'argent doré du marché, est nulle :)))).
Avant, je n'attachais pas beaucoup d'importance aux modèles. Je ne sais pas ce qu'ils inventent. J'avais l'habitude de regarder les chandeliers. J'avais l'habitude de regarder les chandeliers. Lorsque j'ai créé les miens, je ne pouvais aller nulle part sans eux, je devenais comme un aveugle).
Fonctions du PSNDésolé pour la mauvaise qualité et la présentation inepte de l'image.
Il ne faut pas briser le dos du marché, il faut s'y soumettre complètement. On a beau nourrir le loup, l'éléphant est toujours plus gros (c) Neo
J'avais déjà lu des articles à leur sujet et entendu parler de cette technique, mais je ne comprenais pas alors comment elle pouvait être "appliquée". L'idée est intéressante. Merci.