Serqey Nikitin:

Garçon ! Essayez de régler votre petite facture... Tant que cette facture est la seule chose qui tache votre écran...


Evgeniy Chumakov:


Je comprends votre désir de forcer la fuite de mon signal de test.

Je verrai comment vous réagirez à l'avenir.

Je vais rire.))))

 
Uladzimir Izerski:

Ne pas comprendre les choses simples !

La tâche du trader est d'obtenir un PROFIT STABLE !

Si le négociant ne peut pas obtenir la STABILITÉ, alors aucune excuse n'est acceptée ici... Le trader est tout simplement très faible en tant que spécialiste, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un débutant !

 
Uladzimir Izerski:

Serqey Nikitin:

Un débutant n'est pas une substance toxique pour un geek, mais lorsqu'il ne comprend pas où il met les pieds. Il existe des groupes de personnes : celles qui sont novices en la matière et celles qui sont avancées dans leur compréhension du sujet.

 
Evgeniy Chumakov:
Zhenya, apprends, apprends et apprends encore. Vous partagerez vos résultats plus tard. Hee-hee. Si vous y parvenez.

 
Uladzimir Izerski:

Un nouveau venu n'est pas un poison pour un vieux briscard, mais quand il ne comprend pas où il s'engage. Il y a des groupes de personnes : les novices, les plongés dans le sujet et les avancés dans la compréhension du sujet.

Quel bla-bla intelligent, bla-bla, bla-bla.

Ce que je ne comprends pas, c'est une chose : pourquoi 70 % des transactions rentables donnent un solde complètement RED... ?

Cela doit provenir de la bonne compréhension du commerce... ?

 
Serqey Nikitin:

Quel blabla intelligent, blabla, blabla...

Je ne comprends pas une chose : pourquoi 70 % des trades rentables donnent un solde complètement ROUGE... ?

Cela doit provenir d'une compréhension DROITE du commerce... ?

Vous ne comprenez probablement pas ce que sont les écarts négatifs.

J'ai honte d'écouter un tel interlocuteur.))))

Graphique en minutes. Tout compte fait.

 
Uladzimir Izerski:

Zhenya, apprends, apprends et apprends encore. Vous partagerez vos résultats plus tard. Hee-hee. Si vous y parvenez.


Vous pouvez seulement apprendre à ne pas les partager... Hee-hee

 
Uladzimir Izerski:

Vous n'avez probablement pas une bonne compréhension de l'écart négatif.

J'ai honte d'écouter un tel interlocuteur.))))

Graphique en minutes. Tout compte fait.

Bien, bien...

Et si le solde plongeait jusqu'en bas, diriez-vous que vous négociez sur un graphique en tic-tac... ?

DU BOIS !

