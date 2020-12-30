L'idée me hante depuis longtemps. - page 11
Il ne faut pas briser le dos du marché, il faut s'y soumettre complètement. On a beau nourrir le loup, l'éléphant est toujours plus gros (c) Neo
Il existe une organisation étrange et parfois assez dangereuse - les scientologues. Je ne recommanderais à aucun de ses représentants, car ce sont des types très insistants et inconsidérés. Mais il serait très utile de lire quelque chose. Ils disposent de nombreuses techniques et formations intéressantes, qui sont extrêmement efficaces pour obtenir rapidement le résultat souhaité. Par exemple, un salon ordinaire, un lit, une chaise, une table, une télévision, etc. Dans la salle, il y a un "élève" et un "formateur". Ce n'est pas un ordre, juste une demande, tout est calme et amical. Se lever, prendre une chaise, s'allonger sur le lit, aller chercher un verre de jus, allumer et éteindre la télévision, changer de chaîne, aller à la fenêtre - des choses apparemment simples, mais au bout d'un certain temps, le stagiaire devient inévitablement nerveux, tôt ou tard - mais il commence à devenir littéralement fou en réponse à une autre demande simple. Dès que l'élève commence à être nerveux, l'entraînement s'arrête. Le lendemain matin, tout recommence. Et ainsi de suite, jour après jour. Jusqu'à ce que l'élève soit capable de répondre et de se conformer aux demandes d'une manière totalement calme tout au long de la journée.
En conséquence, l'élève acquiert de l'autorité dans sa voix et son regard, sa demande calme - les ordres ne peuvent être désobéis. Parce que les gens réagissent la plupart du temps à des signes non verbaux. Cela se passe au niveau des instincts, responsables de la survie tout au long de l'évolution, et cela fonctionne donc beaucoup plus rapidement. Et ensuite, ils entrent dans le sens de la demande avec leur esprit. Quand les pieds ont déjà couru pendant longtemps pour l'accomplir :)))). Le pouvoir est possible par la subordination. Le pouvoir absolu s'obtient par la soumission absolue. Tout s'obtient par son contraire. L'eau coupe les pierres (c)
Il existe une organisation étrange et, dans certains endroits, assez dangereuse.
Essence, Combat NLP.
C'est ça ?
Non, ça ne l'est pas. D'abord, vous devez comprendre que vous devez apprendre à vous obéir à vous-même.
Salutations à tous ceux qui ne sont pas indifférents à ce fil.
J'ai eu l'expérience de traiter avec de tels sectaires.
Il fut un temps où il était possible pour toutes sortes de sectaires de détruire la société dans le pays.
Toutes sortes de sectaires sont venus chez moi.
Ils me parlaient et me convainquaient de quelque chose. J'écoutais attentivement, je posais des questions et j'étais toujours d'accord). J'aimais me moquer. Je le fais toujours.
C'est arrivé à un point tel qu'un jour, ils ont commencé à m'offrir le poste de dixième officier et ce qu'ils ont pour un bon poste.
Leurs convictions étaient directes et profondément réfléchies. Mais pas pour Vovka.) Et les gens mordent ce qu'on ne leur offre pas.
Dans la société, la personnalité est détruite et soumise à la foule. C'est prouvé par l'observation scientifique.
La personnalité est difficile à élever en société et à l'écart de la société. La nature en permettra certains, mais pas tous.
Ça marche. Mais vous n'avez rien compris et vous avez tout mis sens dessus dessous. Vous n'avez pas du tout saisi l'essence de la formation. Le concierge de cette pièce va essayer de frapper le formateur avec une chaise dans environ trente minutes. Probablement même plus tôt. Et les rues sont crayeuses, oui. Quel que soit l'état intérieur, les signes sont les mêmes.
