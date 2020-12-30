L'idée me hante depuis longtemps.
L'idée me taraude depuis longtemps. Comment créer à 0 bar la solution la plus actuelle. C'est-à-dire exclure autant que possible les saccades lors du franchissement des limites de tout niveau, tendance, MA.
Tout le monde sait que tout peut arriver sur la barre de 0. Mais ! !!
Mais il y a une chose - "haute probabilité".
Qui a des options intéressantes.
Même en excluant 20%.
Ce n'est pas une idée, c'est un problème qui n'a pas de solution. Le prix a toujours tressailli, tressaille encore et continuera de tressaillir. Il ne bronche pas seulement les jours non ouvrables).
Lissez-le avec un filtre, bien que ce ne soit probablement pas ce que vous voulez dire...
Je ne sais pas, je ne travaille pas dans une usine, peut-être qu'ils savent...
Ce n'est pas une idée, c'est un problème sans solution. Le prix a toujours vacillé, il vacille encore et il continuera à vaciller. Il ne s'agite que les jours non ouvrables.
Il est clair qu'il s'agite, mais il a une direction. Il peut tressaillir, mais sa direction le stabilisera toujours. Je n'ai pas été assez clair ? Vous pouvez le relire. C'est compliqué, bien sûr. Mais il existe de nombreuses solutions réelles. Nous allons nous concentrer sur ce point. Il existe de nombreuses variantes. C'est pertinent pour tout le monde. Ce n'est pas une blague).
Nous avons besoin de 0 bar. C'est par là qu'on commence. Oui, les filtres vont aider. Nous avons besoin de filtres qui soient stables. Vous en avez ?
Avez-vous essayé celui-ci ? Je l'utilise depuis longtemps, sans me plaindre jusqu'à présent.
double SP1(int i) { double res = 0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4] -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10] +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15]; return(res);}
Vous pouvez également diviser la barre de zéro minute en barres plus petites - de 5 à 10 secondes chacune - et danser à partir de là.
Le passé détermine l'avenir - c'est la réponse à toutes vos questions.
Intéressant. Oui.
De quelle séquence s'agit-il ? Et l'initiale d'où ?
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
Non, le cliquetis est inévitable ici. Mais moins souvent.
Essayons de trouver les meilleurs.
