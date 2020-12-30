L'idée me hante depuis longtemps. - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cette option est censée fonctionner. Mais je ne me suis jamais lancé dans les ticks, je n'en voyais pas l'intérêt, comment les accumuler en 4k, comment les utiliser, je ne sais pas.
La variante d'Evgeny Belyaev est beaucoup plus simple, et il n'est pas clair laquelle est la meilleure.
Dans vos premiers posts, vous avez entrepris de faire quoi ? Pour éliminer les secousses. Vous avez ensuite expliqué que ces secousses ont une direction dominante et que si vous la calculez, vous pouvez partiellement ignorer les secousses. Est-ce exact ? Eh bien, si nous n'avons pas l'historique du twitch dans nos mains, nous ne pouvons pas voir la direction du flux principal. Donc on fait comme ça : un tic arrive - on le met dans le tableau. Un autre tic arrive - il est à nouveau placé dans le tableau. Par conséquent, nous obtiendrons une gamme de valeurs. Disons qu'il y a 10 prix (10 ticks) dans 10 cellules. Faisons la somme de tous ces chiffres et divisons-les par 10 - nous obtenons la moyenne arithmétique. C'est la valeur de l'AM - cela fonctionne (simplement) comme ça. En effectuant le même calcul sur chaque tick, nous obtenons une courbe, que nous appelons Moving Average. Ouvrez le graphique H1 et ajoutez une moyenne mobile de période 24. Il montrera la direction moyenne du prix sur le dernier jour (les dernières 24 heures). En d'autres termes, il montrera où le flux de prix quotidien moyen se dirige maintenant. Ouvrez maintenant M 15 et augmentez la période de calcul de la moyenne à 96 - vous obtiendrez la même moyenne mobile que sur le graphique précédent. C'est juste que nous avons 96 quinze minutes dans une journée. Il nous montrera la même direction du prix moyen quotidien, mais maintenant sur une plus petite échelle de temps de 15 minutes. Si nous ajoutons un indicateur glissant avec une période = 60 sur М1, nous verrons où le prix a bougé (en moyenne) au cours de la dernière heure. Mais nous ne pouvons pas voir les tendances à l'intérieur d'un chandelier d'une minute - il n'y a pas de cadre temporel inférieur à 1 minute dans le terminal. Mais nous pouvons accumuler des ticks et en faire la moyenne avec des moyennes mobiles. Par conséquent, nous obtiendrons une courbe montrant les tendances au sein d'une bougie minute. Tout ce que nous devons savoir ici, c'est quelle période fixer et pourquoi exactement. Le fait est que cette approche nous donnera une courbe montrant la direction du mouvement du prix sans référence à l'échelle de temps ! Pensez-y !
Merci pour cette explication détaillée. Je vais essayer de trouver une solution. Cette approche m'intéresse.
Merci pour cette explication détaillée. Je vais essayer de trouver une solution. Cette approche m'intéresse.
Si cela m'intéresse, comme on dit ici - comme de faire toutes les moyennes et autres choses ticks en quelques minutes :-) - je peux envoyer des modèles et des exemples d'indicateurs dans LK, pas pour faire des bêtises - je continue moi-même à faire quelque chose comme ça maintenant... Il y a des liens vers la base de code et des articles principalement sur ce sujet... Je faisais une sélection pour moi tout à l'heure, quand je préparais...
L'idée me taraude depuis longtemps. Comment créer à 0 bar la solution la plus actuelle. C'est-à-dire exclure autant que possible les saccades lors du franchissement des limites de tout niveau, tendance, MA.
Tout le monde sait que tout peut arriver sur la barre de 0. Mais ! !!
Mais il y a une chose - "haute probabilité".
Qui a des options intéressantes.
Même en excluant 20%.
Low[0] et High[0] ne changent que dans un sens. Ils ne font pas d'aller-retour. Y a-t-il un moyen de les intégrer ? Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, ou au moins iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
L'idée me hante depuis longtemps.
Si cela vous intéresse, comme on l'écrit ici - comme faire toutes les moyennes et autres choses par ticks en quelques minutes :-) - je peux vous envoyer des modèles et des gabarits pour écrire des indicateurs dans LK, pour ne pas faire de bêtises ici - moi-même je fais encore quelque chose de similaire... Il y a des liens vers la base de code et des articles principalement sur ce sujet... J'ai fait une sélection pour moi quand je me préparais...
Envoyez-moi un message. Je vais entrer dans les détails. Et si quelque chose est prêt, encore mieux)).
Low[0] et High[0] ne changent que dans un sens. Ils ne rebondissent pas d'un côté à l'autre. Vous pouvez les ajouter d'une autre manière. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, ou au moins iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
C'est comme ça que je fais. Mais je pense qu'il existe des variantes plus intéressantes.
L'idée me hante depuis longtemps.
Pendant un long moment. Je reste même éveillé la nuit. Je pense que))))
Je l'ai fait faire de cette façon. Mais je pense qu'il existe des options plus intéressantes.
Donc c'est PRICE_WEIGHTED.
Pourquoi seulement MathAbs ici ?
Donc c'est PRICE_WEIGHTED.
Pourquoi avons-nous besoin de MathAbs ici ?
Oui, j'ai exagéré avec MathAbs, il me semblait qu'avec une bougie baissière il pouvait être un nombre négatif. Ça arrive, j'ai merdé)). Ou peut-être que j'ai commencé par le corps, puis j'ai ajouté le high-low et je ne l'ai pas enlevé, je ne me souviens pas.