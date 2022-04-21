Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 19

Irql est du fer
 
Renat Fatkhullin:
Irql est un matériel.
Sur 6 fils, tout a fini par fonctionner. Si l'on en juge par le fait qu'à chaque fois différentes erreurs se produisent, il est fort probable que le testeur a consommé toutes les ressources, notamment la mémoire, et a commencé à s'effondrer.

PS. Le problème de mémoire sera résolu si vous faites des ticks généraux avec un mapping pour les agents plus le cache. Il y aura des ratés, bien sûr, mais plus il y a de fils, plus il y a de succès.

J'ai testé le matériel, d'ailleurs. Aucune erreur.
 
Bonjour ! confronté à ce problème - le résultat de l'optimisation de l'ancienne version de MT5 - fichier cache, ne correspond pas à la nouvelle version de 4.10.2019 - qui mtalked avec ce - comment remédier ? Rien ne se passe - aucun fichier cache n'est chargé.
 

Existe-t-il un moyen de transmettre des paramètres à un agent distant lors de l'optimisation ? un fichier ou une chaîne de caractères ? Agent local ou de réseau.

 
Un autre problème que j'ai rencontré est que l'opti-me se bloque avant d'avoir atteint la moitié du nombre initial de rebonds. Qu'est-ce qui affecte cela ? Comment le réparer ? Observé sur plusieurs paires - EUR AUD et USD CAD au moins.
L'ancien testeur ne bloque pas le système... Du tout)
Je suis tombé sur cet article sur hubra: https://habr.com/ru/post/402551/

Peut-être que le nouveau testeur utilise de nouvelles instructions, j'ai juste Ryzen 5 2600, je vais essayer de mettre à jour le microcode.

PS. Yay !!! Tout a fonctionné après avoir mis à jour le bios de la mère (le microcode y va aussi). Dans 12 fils, le calcul se déroule sans problème et sans accroc.
 
Veuillez ne pas cocher le drapeau d'optimisation dans les paramètres lors de la sélection du cache d'optimisation.
 

Une solution très pratique pour les variables d'entrée est de spécifier leur nom via un commentaire.


Je voudrais améliorer la fonctionnalité comme suit

input int inRange1 = 23; // Количество пунктов //  0||1||40||Y
input int inRange2 = 8;  // Количество пипсов  // -9||3||12||N

Les sections de code mises en évidence spécifient une plage d'optimisation par défaut pour chaque paramètre d'entrée. Dans l'onglet des paramètres du testeur, vous pouvez sélectionner cette plage par défaut définie par l'auteur du conseiller expert pour chaque paramètre.


Maintenant, les conseillers en marché n'ont pas de plages par défaut. Afin de les optimiser, nous devons demander à l'auteur la fourchette de chaque paramètre.

Avec la même solution, tout serait beaucoup plus facile même pour les auteurs de conseillers experts lorsqu'ils les rédigent pour eux-mêmes.


Faites-moi savoir si cette fonctionnalité est utile, ou si c'est un de mes trucs bizarres.

 
1. Qu'y a-t-il de pratique pour les AE multilingues? Il est préférable de définir les noms par des méthodes distinctes, selon la langue.

2) Ce format n'est pas du tout pratique, surtout si quelque chose doit être modifié dans une plage. J'enregistre simplement les paramètres et je les lis plus tard - c'est vraiment rapide et pratique.

3. Pourquoi voulez-vous optimiser les conseillers experts sur le marché ? Je pense que c'est ce que l'auteur du conseiller expert devrait faire.

PS. Je ne suis pas difficile. Mon avis : tout devrait être simple, pratique et logique, et non "pratique pour la solution temporaire d'un développeur à un endroit particulier".

 
Ai-je raison de supposer que le redémarrage de l'AG ajoute ses passes au fichier opt existant ?
