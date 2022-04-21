Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 19
Irql est un matériel.
Existe-t-il un moyen de transmettre des paramètres à un agent distant lors de l'optimisation ? un fichier ou une chaîne de caractères ? Agent local ou de réseau.
L'ancien testeur ne bloque pas le système... Du tout)
Je suis tombé sur cet article sur hubra: https://habr.com/ru/post/402551/
Peut-être que le nouveau testeur utilise de nouvelles instructions, j'ai juste Ryzen 5 2600, je vais essayer de mettre à jour le microcode.PS. Yay !!! Tout a fonctionné après avoir mis à jour le bios de la mère (le microcode y va aussi). Dans 12 fils, le calcul se déroule sans problème et sans accroc.
Une solution très pratique pour les variables d'entrée est de spécifier leur nom via un commentaire.
Je voudrais améliorer la fonctionnalité comme suit
Les sections de code mises en évidence spécifient une plage d'optimisation par défaut pour chaque paramètre d'entrée. Dans l'onglet des paramètres du testeur, vous pouvez sélectionner cette plage par défaut définie par l'auteur du conseiller expert pour chaque paramètre.
Maintenant, les conseillers en marché n'ont pas de plages par défaut. Afin de les optimiser, nous devons demander à l'auteur la fourchette de chaque paramètre.
Avec la même solution, tout serait beaucoup plus facile même pour les auteurs de conseillers experts lorsqu'ils les rédigent pour eux-mêmes.
Faites-moi savoir si cette fonctionnalité est utile, ou si c'est un de mes trucs bizarres.
1. Qu'y a-t-il de pratique pour les AE multilingues? Il est préférable de définir les noms par des méthodes distinctes, selon la langue.
2) Ce format n'est pas du tout pratique, surtout si quelque chose doit être modifié dans une plage. J'enregistre simplement les paramètres et je les lis plus tard - c'est vraiment rapide et pratique.
3. Pourquoi voulez-vous optimiser les conseillers experts sur le marché ? Je pense que c'est ce que l'auteur du conseiller expert devrait faire.
PS. Je ne suis pas difficile. Mon avis : tout devrait être simple, pratique et logique, et non "pratique pour la solution temporaire d'un développeur à un endroit particulier".