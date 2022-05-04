League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 201
Je ne sais pas, je devrai réviser le code des systèmes si j'y arrive.
J'ai déjà dit une fois que la Ligue est une "production de convoyeur" pour vous avec 672 CTs. Et vous n'avez physiquement pas le temps de suivre chaque système.
Peut-être devriez-vous abandonner les CT "peu prometteurs", réduire leur nombre et passer au "montage manuel" des plus doués. Vous connaîtrez alors les particularités des paramètres d'entrée de ce ou ces TS, et pourrez analyser leurs résultats non seulement sous forme de rapports hebdomadaires.
Reg Konow vous a déjà interrogé à ce sujet (statistiques) dans le post #1805.
A quoi cela sert-il ? Vous pensez que j'ai des erreurs ? C'est très peu probable - le code de la Ligue est le même, et s'il fonctionne différemment, c'est seulement à cause des différences entre les guillemets. Disons que j'ai des comptes ECN où le spread est sensiblement plus petit que sur les comptes non-ECN. De plus, la ligue fonctionne sur des comptes de démonstration MT4. Et il est testé sur MT5. Comment voulez-vous que je "l'exécute sur le même terminal" si j'ai MT4 ?
Et ce test - encore une fois, si je mets la main dessus - je le ferai.
Il y a EALeague_Free.ex4 ?
Je ne sais pas si ChnTrendSP.ex4 existe ?
Mais, aujourd'hui, le système a été sur-optimisé, ce qui a donné sur l'historique la qualité de division élevée (1.09) lorsqu'il a été testé sur "tous les ticks basés sur le réel", est un système RTS, et n'a pas de transfert vers le Breakeven ! Le SL de protection se situe à 3,5 plages de jours, ce qui pour les systèmes RTS est très peu. Et le graphique des actions - comme toujours - fait penser à un graphique de martingale.
Magik 642750.
Joindre le dernier module TC League
(Je vous rappelle que dans le testeur - tous les magiciens travaillent sans restrictions)
Oui !
Veuillez générer un regexcode pour le compte 50447013, mag 642750.
Je vais l'ajouter àNew Top LigaTS.
Compte : 50447013
Magie : 642750
Code d'enregistrement : 790367056
Il existe un fichier EALeague_Free.ex4 ?
Je ne sais pas si ChnTrendSP.ex4 existe ?
Non, il n'existe pas d'EA distincts pour MT4 (bien qu'il ne soit pas difficile d'en créer). Le problème est différent - dans le testeur MT4, la génération des tics est complètement nulle, elle ne s'approche même pas de la réalité.
Merci.
Non, il n'y a pas d'EAs séparés pour MT4 (bien qu'ils ne soient pas difficiles à faire). Le problème est différent - dans le testeur MT4, la génération de tick est absolument nulle, elle n'est même pas proche de la réalité.
Oui, cela n'a aucun sens de tester sur les ticks dans MT4. On obtiendra exactement le même résultat en testant sur 1M OHLC. Une différence de quelques secondes seulement en l'espace d'une minute est possible.
Mais dans MT5, le résultat sur les ticks réels coïncide presque avec le résultat sur 1M OHLC. Je les ai spécifiquement comparés.
Une sorte d'erreur. Le journal complet est dans le fichier joint. J'ai finalement réussi à l'exécuter, mais ces erreurs persistent.
Ouais, c'était une ruée. Ça va être...Tant que vous pouvez écrire "Continuer", tout devrait bien se passer.