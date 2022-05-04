League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 202
642750 a Max DD=6962 points dans les paramètres. File d'attente maximale SL=1
Mais lors du trading, le SL a été fixé à 3914 pips. pourquoi ?
Parce que le drawdown maximum et le SL maximum autorisé sont des choses différentes.
Je ne peux pas dire pour l'instant si SL est autorisé pour ce système car le code n'est pas encore disponible. Il est fort probable qu'elle ne soit pas autorisée. Et ainsi, l'histoire a enregistré un pullback ou "TP négatif" à environ 3900 pips.
Et le drawdown maximal et la file d'attente SL montrent qu'il y a eu un cas où le "TP négatif" s'est produit au niveau de 3900 points (c'était la première perte dans la file d'attente) et ensuite, dans le trade suivant - il y avait un TP positif, mais en même temps pendant ce trade il y avait un rollback à 3062 points.
Ainsi, le drawdown maximum de ces deux trades était de 6962 points. Mais le SL de protection a été fixé à 3914 points.
En outre, le niveau du SL changera en fonction de la variation de l'ATR quotidien(25).
Je suis confus. :(((
Je pensais que les systèmes RTS n'avaient pas de SL au sens habituel, mais seulement un SL de protection et que c'est ce qui est écrit comme Max DD.
642750 est-il l'EMAFlatRTS ?
Si oui, alors dans les paramètres d'entrée de EMAFlatRTS.ex5 il n'y a qu'un seul SL - protecteur (dlProtectSLvsDART).
Il s'avère que l'EALeague_Free a mis en œuvre le DD maximum comme un Stop "virtuel" ?
C'est exact. Dans un système "propre", il n'y a pas de SL du tout.
Après avoir réglé tous les paramètres, une recherche complète du SL de protection est effectuée. Si nous trouvons une telle valeur du SL qui augmente la qualité de l'échange, elle est considérée comme acceptable, et son élimination pendant l'opération est considérée comme une perte commune (avec le TP non rentable). Si la fixation d'un SL n'augmente pas la qualité du trade, le SL minimum est fixé, qui ne sera pas affecté par l'historique et dont la désactivation pendant le fonctionnement entraîne un stop trade.
Ensuite, nous exécutons l'historique et déterminons le drawdown maximum et la file d'attente des pertes (pour ce système, il s'agit des TP perdants et des SL autorisés) en utilisant des méthodes standard.
Vous avez peut-être le système le plus simple à saisir, mais pas le plus simple à entretenir.
L'entrée se fait par le plafond, et si vous n'y arrivez pas, vous commencez à danser avec un tambourin, ça s'appelle :D
