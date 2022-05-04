League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 206
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si Vladimir Baskakov était là, il serait possible de lui répondre... Mais sinon...
Je vous l'avais dit :)
Regarde-toi, regarde-toi. Dasha-dasha... Ou Sprout ? Ou qui d'autre cela pourrait-il être ?
Je vous l'avais dit :)
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Notez le paradoxe : le meilleur en équilibre est le 143141, qui n' est pas du tout de première qualité.
Cela soulève l'éternelle question : voulez-vous vérifier ou conduire ?
P.S. Pouvez-vous s'il vous plaît regarder les paramètres de 143141 (quel SL et TP) ?
George,
Vous dites que chaque TS a des périodes de profit et des périodes de perte et que les périodes de perte sont plus longues. Si vous regardez les TS qui sont dans les sommets, ce postulat de votre part n'est pas confirmé. Je ne les ai pas toutes analysées, mais en examinant les plus réussies, on peut conclure que leur période de profit est beaucoup plus longue que leur période de perte. Ils ne survivent pas jusqu'à la période de perte, car ils sont retirés des échanges. Et nous n'observons pas leurs périodes de perte.
Peut-être faudrait-il reformuler le postulat : la plupart des CT ne sont pas rentables. Mais une plus petite partie peut travailler en faisant des bénéfices.
Une autre observation : sur la première place dans la qualité supérieure de 743642, qui a été créé 28 juin et a effectué 26 transactions durant la semaine et a gagné 30.86 usd.
Nous devrions d'une manière ou d'une autre apprendre à identifier ces systèmes performants dès le début de leur carrière. Par exemple, introduisez un paramètre qui déterminera la vitesse d'obtention des bénéfices (tenez compte du temps de maintien de la position, du nombre de transactions, du bénéfice moyen par transaction, du bénéfice par jour).Une sorte d'alerte qui enverra des notifications pour prêter attention à tel ou tel magicien.
Notez le paradoxe : le meilleur en équilibre est le 143141, qui n' est pas du tout de première qualité.
Cela soulève l'éternelle question : voulez-vous vérifier ou conduire ?
P.S. Pouvez-vous s'il vous plaît regarder les paramètres de 143141 (quel SL et TP) ?
Et alors ? Regardez comment il se négocie - d'horribles saccades, et six pertes d'affilée ! Oseriez-vous le mettre sur le marché réel ?
Ses paramètres :
Il y a aussi un petit historique des paramètres de sur-optimisation (depuis que j'ai commencé à le sauvegarder, le jeu de paramètres est légèrement différent en raison des changements de code) :
D'ailleurs, une période de canal aussi importante ne m'inspire pas non plus confiance dans un tel système. Dépassement du canal de deux semaines sur la montre avec SL de suivi direct (et sortie en fin de semaine) sur la livre-franc ?
Il me semble que c'est juste un "saut" aléatoire, rien de plus.
George,
Vous dites que chaque TS a des périodes de profit et des périodes de perte et que les périodes de perte sont plus longues. Si vous regardez les TS qui sont dans les sommets, ce postulat de votre part n'est pas confirmé. Je ne les ai pas toutes analysées, mais en examinant les plus réussies, on peut conclure que leur période de profit est beaucoup plus longue que leur période de perte. Ils ne survivent pas jusqu'à la période de perte, car ils sont retirés des échanges. Et nous n'observons pas leurs périodes de perte.
Hmmm... Ils ne durent pas très longtemps... Et dès qu'ils montrent un changement de comportement, ils sont retirés de la négociation. Comment s'étonner alors que certains des quelque 670 CT présentent une période de profit assez longue ? Je suis sûr qu'ils auront une période de perte encore plus longue - je me souviens à nouveau de l'effondrement du canal sur le dollar-livre, qui a affiché d'excellents résultats pendant près d'un an, puis s'est soudainement "dégonflé", et qui "traîne" entre les divisions inférieure et moyenne depuis près d'un an maintenant.Cela dit, je n'exclus pas la possibilité d'exceptions... Mais, jusqu'à présent, je ne vois pas ces exceptions.
Une autre observation : la première place du top en termes de qualité est occupée par 743642, qui a été créé 28 juin et a effectué 26 transactions en une semaine et a gagné 30.86 usd.
Il faut en quelque sorte apprendre à identifier ces systèmes performants dès le début de leur carrière.
Nous devrions.
Il y aura des suggestions spécifiques - la mise en œuvre peut être envisagée.