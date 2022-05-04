League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 194
Un des fils les plus inutiles que j'ai jamais lu. Un non-sens absolu.
Vladimir, si c'est stupide, va-t'en.
Vladimir, puisque vous ne savez rien, allez vous faire voir.
Joe, c'est à la mode de dire - sortez d'ici rozbijnyk. :D
Quand es-tu devenu directeur ici, Joe, au point de renvoyer des gens ? :D Ou bien vous ne pouvez écrire que des critiques flatteuses ici, sinon on risque de vous énerver, et on ne vous aime pas en colère ? xD
C'est l'un des fils les plus stupides que j'ai jamais lu. C'est une absurdité absolue.
Eh bien, pourquoi pas ? Les résultats dans cette branche sont meilleurs que dans de nombreuses branches. Et plus rapide à réaliser.
Et il y a des fils de discussion qui durent depuis longtemps, et toujours pas de résultats.
Oui ? !) Et combien de "$" de profit sont exprimés par ces résultats "obtenus").
Ou bien les résultats ne se mesurent-ils pas à la rentabilité d'une idée mais au nombre de messages absurdes dans un fil de discussion ? xD
Si vous ne comprenez pas le sujet, cela ne signifie pas que vos messages sont dénués de sens.
Il n'est pas nécessaire d'être pointilleux sur les mots. Je comprends qu'il s'agit d'une sorte de système ingénieux, avec des critères de sélection tirés du plafond. Ce ne serait que logique. :D
Alors comment apparaît son efficacité, quelqu'un va-t-il enfin me le dire ? :D S'il y en a une. Je veux juste m'assurer personnellement que je n'abandonne pas une recherche qui en vaut la peine. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, messieurs, mais pour moi, le système qui vaut le coup est celui qui apporte de l'argent à votre solde. Et ce thème n'a rien apporté à personne jusqu'à présent, pour autant que je sache. Les comptes de démonstration ne comptent pas. Et ceux-ci sont systématiquement déficitaires, pour autant que je sache. xD
Et vous semblez vous lancer directement dans la bataille - l'avez-vous déjà commencée sur une vraie bataille ? :D Même si c'est un centime, les volumes sont toujours proches de la norme. Et comment le rendement à l'heure actuelle ?) Ligue au moins négocié sur les cigarettes ? :D
Je n'ai pas encore remboursé :-). maintenant, fixez le risque à 1%. oui - les volumes sont proches de la norme, avant le risque était de 5%. Il y avait surtout (et il y en a toujours - je ne les ai pas encore déchirés) des échanges risqués avec la magie 64...
Vous ne pouvez pas poster ici... BORROWN :-)
Sur les cigarettes et les tarifs - pas encore, pas encore. :-)
pendant que LIGA est en cours de démolition.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Il ne peut pas comprendre le sujet lui-même, et encore moins les autres.