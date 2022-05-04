League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 193
Roman, elle jure sur le magik. 542041 a une date de construction de 12.06.2019 Votre exécutable a une date de juin. Ma supposition : lorsque cet exécutable a été créé, il n'y avait pas encore de 542041.
Prenez un module plus récent, ça devrait marcher.
OK. Je vais essayer. Bien que les autres (3 pièces) se soient installées sans problème...
Compte : 2599118
Magie : 442042 - bien .
Code d'enregistrement : 966523303
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 443122 - bon.
Code d'enregistrement : 446429648
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magic : 542041 - non.
Code d'enregistrement : 3265001878.
------------------------------------------------------------------
Ici TC magic 443122 - quelque chose est raide... :-)
Je pense que ça pourrait être une menace... :-)
Je suis là.
il s'envole.
Il est indiqué que le code d'enregistrement
Compte : 2599118
Magie : 542041
Code d'enregistrement : 3265001878
Où est "regcode :3265001878 is correct" si on vous dit en russe :"Regcode 3265001878 is correct" ? Eduard a raison.
Vous lisez le journal, il dit :"Impossible de trouver la magie spécifique !"Et plus loin, il est dit :"Des erreurs ont été détectées pendant la création de la fabrique" - aucun code responsable de l'exécution de la magie mentionnée n'a été trouvé, l'objet TC n'a pas été créé et EA n'a pas trouvé à qui transmettre les données de prix et de qui prendre lesordres de commerce pour AC. Elle ne pouvait pas fonctionner dans de telles conditions et a été coupée.
Il n'est pas étonnant que vous ayez demandé le code pour le TC 542041, qui a m_dtBuildMoment = D'2019.06.12' ; votre EA a la date de construction 2019.05.27 - à ce moment-là le TC spécifié n'existait pas encore.
A propos des "tests sur les ticks complets".
D'une part, il n'est pas difficile à organiser, les changements dans les scripts sont minimes (bien qu'il faille beaucoup d'espace pour les données tick, ce que je n'aime pas, mon disque est déjà plein). Mais cela n'entraînera que des modifications des conditions de stop-trading, qui seront plus cohérentes avec les données historiques. Mais cela n'aura guère d'impact sur le trading futur, celui-ci ne pouvant être évalué que dans le futur, et là - "sur tous les ticks", la seule différence étant qu'ils étaient sur un compte de démonstration, et non sur un compte réel (mais ces différences sont très faibles - unités de cinq chiffres).
Si vous approfondissez les différences techniques entre les tests sur OHLC et sur ticks réels, la différence fondamentale réside dans la modélisation du spread. Sur des ticks réels, le spread est réel et, par conséquent, les prix de vente et de vente sont réels. Sur OHLC dans MT5 il y a 4 prix dans chaque minute. Mais l'écart par minute est fixe et égal auminimum pour cette minute. Par conséquent, le prix Ask sur OHLC ne correspond pas à sa valeur réelle. Par conséquent, les conditions d'ouverture des transactions d' achat et de clôture des transactions de vente(stop-loss) sont modifiées.
Les systèmes ont été réoptimisés aujourd'hui, après une optimisation sur 1MOHLC pour déterminer les "paramètres de contrôle", je les ai également fait tourner sur des ticks réels.
Le tableau général n'a pas beaucoup changé. Mais, néanmoins, l'un des CTs, qui aurait dû atteindre la division haute (qualité 0.98) immédiatement, après avoir été testé avec de vrais ticks, n'a atteint que la division moyenne (qualité 0.86). Et l'un des CT, qui aurait dû être placé dans la division basse (qualité 0,27), a été placé dans la division moyenne (qualité 0,32) après les tics réels.
En effet, la différence se situe exactement dans la modélisation de l'écart, et sur les CT où la prise moyenne est faible - elle fait une différence notable.
Bref, je vais le faire comme ça.
Tout est encore optimisé sur 1MOHLC, mais si l'instrument passe immédiatement à la division supérieure - pour cela j'évaluerai les paramètres de contrôle sur des ticks réels également. Et ce n'est que si les ticks réels indiquent également la division la plus élevée que j'en informerai immédiatement, sans attendre que le système apparaisse dans le classement.
Mais l'écart tout au long de la minute est fixe et équivaut au minimum pour cette minute.
Pas le maximum ?
Non, au minimum. D'après ce que j'ai compris, c'est aux DCs de choisir entre les deux. Et il est plus rentable pour eux de montrer la valeur inférieure.
Et vous voyez directement dans la mêlée - avez-vous couru sur la vraie chose ? :D Même si c'est un centime, mais les volumes sont toujours proches de la norme. Comment est le rendement en ce moment ?) La ligue a au moins échangé des cigarettes ? :D