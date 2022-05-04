League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 190
Voilà ce que je pense. Le système indique qu'un nouveau maximum doit apparaître après un maximum de 6 transactions, ce qui n'est clairement pas le cas dans le graphique que vous avez présenté.
Mais juste au cas où, vous devriez d'abord vérifier mon parcours. J'ai peut-être fait quelque chose de mal.
D'après ce que j'ai compris, il n'apparaît normalement pas après 6 transactions : TP=0,1 fourchette, et les pertes sont autorisées jusqu'à 2 fourchettes. C'est-à-dire que 6 trades sont possibles uniquement si la perte ne dépasse pas la fourchette de 0,6. Tout ce qui est plus grand ne tiendra pas dans 6 métiers.
Ce sont des conditions différentes.
L'historique montre que le prix atteint un nouveau maximum après six transactions. En conséquence, si cela ne se produit pas dans la transaction, celle-ci doit être arrêtée.
Je vais vérifier. Nous verrons bien.
Un signal gratuit "NewTop LigaTS" a été créé. Un seul TS 643642 s'en occupe. Risque de 10%.
https://www.mql5.com/ru/signals/611260
Compte : 2599118
Magie : 442042
Code d'enregistrement : 966523303
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 443122
Code d'enregistrement : 446429648
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 542041
Code d'enregistrement : 3265001878
-----------------------------------
George J'ai 542041 avec ce code d'enregistrement supprimé. Je n'ai pas changé le TF. Veuillez remplacer... Ou écrire comment faire une enchère...
sur quel pAre il se négocie ?
GBPNZD
George J'ai 542041 avec ce code d'enregistrement supprimé. Je n'ai pas changé le TF. Veuillez remplacer... Ou écrire comment faire une enchère...
Que dit le journal à propos de ce code ? Invalide ? ??
J'ai vérifié - tout devrait fonctionner...Je pense que ce n'est pas le rhegcod.
non, il s'envole juste avec un tick - smiley en haut à droite et exp - deleted...
Je posterai le journal dans la soirée après une nouvelle tentative d'attacher l'ex pour travailler sur le graphique....
Comment ça se passe ?